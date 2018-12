Vacanță mică. Planul de ULTIMĂ ORĂ al PSD

08:30

Elena Udrea si Elena Bica au fost eliberate din inchisoarea din Costa Rica unde se aflau de la inceputul lunii octombrie, dupa cateva ore de la decizia instantei care a stabilit punerea lor in libertate. In tot acest timp, cele doua au trecut de procedurile legale. Elena Udrea si Alina Bica au iesit impreuna din inchisoare, fiind asteptate de catre Andrei Alexandrov. Fara a face declaratii, cele doua s-au urcat in masina cu care venise logodnicul Elenei Udrea si au plecat. Inainte de a le astepta sa iasa, Andrei Alexandrov a postat un mesaj pe Facebook in care le-a multumit tuturor pentru sustinere si incurajari. "In urma cu 2 saptamani, postam un mesaj prin care il rugam pe Mosu' sa o aduca acasa pe Elena, pentru a petrece sarbatorile impreuna, alaturi de fetita noastra, fiind primul ei Craciun de cand a venit pe lume. Nu mi-am pierdut speranta si se pare ca exact in seara de Ajun, Elena vine langa noi, acasa. Magia Craciunului e tacuta, nu o auzi... dar o simti. Dumnezeu ne iubeste. Multumesc tuturor pentru incurajari si sustinere si va doresc Sarbatori Fericite!", a scris logodnicul Elenei Udrea. Articolul integral pe ZIARE.COM