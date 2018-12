Tată și fiu, prăbușiți cu avionul chiar în timp ce se întorceau din cea mai frumoasă vacanță din viața lor

18:00

Alexia Eram nu petrece sărbătorile așa cum o face toată lumea! Fiica Andreei Esca și-a făcut bagajele și a plecat în Egipt. Alexia Eram petrece Crăciunul în Egipt! Tânăra nu a mers însă singură ci împreună cu familia și iubitul ei, Mario. Alexia Eram a publicat o fotografie în care apare în costum de baie, […] The post Unde își petrece Alexia Eram Crăciunul! Fiica Andreei Esca s-a pozat în costum de baie appeared first on Cancan.ro.