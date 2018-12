Horia Brenciu și orchestra sa, în juriu la ”Chefi la cuțite”. ”Știam eu de ce am ținut cură de slăbire”

09:40

ANM a emis, marţi, cod portocaliu de vânt pentru trei judeţe din sudul ţării, în timp ce alte nouă județe sunt sub avertizare cod galben. Potrivit ANM, până la ora 11, judeţele Prahova, Argeş şi Dâmboviţa sunt sub cod portocaliu de vânt. În aceste zona, vor fi intensificări ale vântului, temporar cu viteze de peste […]