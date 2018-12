Vali Vijelie pleacă peste Ocean! Are concerte în Statele Unite și Canada!

03:50

Doliu în comuna Pungesti, Vaslui, cunoscutã în toatã România mai ales prin prisma evenimentelor de la Chevron. Primarul Vasile Voina a decedat dupã o lungã suferintã. Avea 61 ani si era foarte implicat în comunitate, însã cancerul l-a doborât. "Am primit vestea azi dimineatã si ne-a socat pe toti. Stiam cã e bolnav, dar nu […]