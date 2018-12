VIDEO | Un bărbat a câștigat marele premiu la Loto, însă a pierdut banii în câteva minute

13:40

Un procuror din Massachusetts l-a pus sub acuzare pe actorul Kevin Spacey de hărțuire sexuală, la mai bine de un an după ce o prezentatoare de știri din Boston l-a acuzat că i-a agresat fiul într-un bar, incident care s-ar fi petrecut în 2016. Presa internațională arată că în timp ce era pus sub acuzare, […] Post-ul Kevin Spacey, acuzat de hărțuire sexuală! Ce a postat actorul în aceeași zi apare prima dată în Libertatea.ro.