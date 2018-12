Miley Cyrus S-A CĂSĂTORIT cu Liam Hemsworth? Oricum, Heidi Klum s-a logodit

10:10

"Abia am ajuns acasă. A fost o experienţă foarte grea de data aceasta,” a povestit Elena Udrea la Antena 3. ”Spun de data aceasta, pentru că o compar cu cea din 2015, când am fost arestată preventiv în România. A fost mult mai greu decât atunci pentru că acum există un copil, există Eva şi despărţirea de ea a fost foarte greu de suportat. Am găsit-o mult mai mare decât am lăsat-o. Am lăsat-o la 13 zile, când m-au ridicat de pe stradă şi am găsit-o acum mult mai mare. Cred că şi ea e curioasă să...