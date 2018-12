Bosnia: Liderul manifestaţiilor zilnice de la Banja Luka a fost arestat

07:40

Paula Seling s-a născut la 25 decembrie 1978, la Baia Mare. A început să studieze pianul la vârsta de şase ani, la Şcoala de Arte din Baia Mare. La 10 ani a început să cânte în corul şcolii şi în scurt timp a devenit solistă, iar la 15 ani s-a înscris la Şcoala Populară de Arte. A intrat în trupa Enders ca instrumentist la clape şi a început să meargă la festivaluri pentru copii şi tineret.În 1996 a câştigat trofeul "Aurelian Andreescu" şi a apărut pe scena Cerbului de Aur, unde cântat piesa "When the winter comes". Un an mai târziu, a avut un recital în deschiderea concertului Joan Baez la Bucureşti, a obţinut Trofeul Mamaia şi a apărut primul său album, "Only Love".Anul 1998 i-a adus lansarea şi succesul piesei "Ploaie în luna lui Marte" compusă de Nicu Alifantis şi recitalul din deschiderea concertului Chick Corea la Bucureşti. Un an mai târziu a lansat albumul "De dragoste", ce conţinea zece piese compuse de Nicu Alifantis. "Ploaie în luna lui Marte" i-a adus premiul Hitul Anului la Festivalul de la Mamaia, în acelaşi an, potrivit biografiei postate de pagina de facebook a artistei, https://www.facebook.com/paulaseling.A început cursurile Facultăţii de Jurnalism şi să scrie muzică şi text, împreună cu Paul Seling, fratele ei. În paralel, în ianuarie 2001 a lansat albumul "Mă voi întoarce", cu cântece de iarnă, pe care se regăseşte piesa "Lângă mine" în duet cu Direcţia 5. În toamna aceluiaşi an a lansat albumul "Ştii ce înseamnă (să fii fericit)" şi materialul discografic "Prima selecţie", o culegere de piese din concerte, duete, reeditări ale unor piese de succes. Anul 2001 i-a adus Premiul pentru cea mai bună voce feminină la Premiile Industriei Muzicale Româneşti şi ocazia de a colabora cu regizoarea Andreea Păduraru, la videoclipul piesei "Serile verii" (de pe albumul "Ştii ce înseamnă").În 2002 a participat la Cerbul de Aur şi a câştigat trofeul. Un an mai târziu a lansat albumul "Fără sfârşit" (care conţine 17 piese). Foto: (c) Catalin Burlacu / AGERPRES FOTOÎn iunie 2006 a oferit publicului albumul "De sărbători", un album cu colinde şi cântece sfinte, pe care l-a orchestrat în totalitate. Anul următor, în 2007, a cântat în deschiderea concertului lui Michael Bolton, la Braşov, în 7 iulie, iar în 22 octombrie, a deschis concertul lui Beyonce, la Cluj. În acelaşi an a cântat cu Anitha Doth, fostă membră a trupei 2 Unlimited, pe scena festivalului Callatis. Cele două artiste au înregistrat împreună piesa "If you want it", varianta în limba engleză a piesei "Noapte caldă". Foto: (c) Emil Badea / AGERPRES FOTOAnul 2008 a început cu un concert la Iaşi, unde a cântat cu Al Bano. Mai târziu, în acelaşi an, a scos un "Best Of", o compilaţie cu cele mai frumoase cântece din cariera sa, din perioada 1998-2008.În 2009 a terminat un dublu album, scris, compus, orchestrat şi produs de ea însăşi - în limba română "Culeg vise" şi în limba engleză "Believe". În acelaşi an a participat la Festivalul Mamaia, la secţiunea "Creaţie", cu piesa lui Cristian Faur "Prin ochii tăi pot visa", câştigând premiul I.Începutul anului 2010 i-a adus Paulei câştigarea selecţiei naţionale a concursului Eurovision, împreună cu Ovi Jacobsen, cei doi reprezentând România la Oslo, unde s-au clasat pe locul trei, în finală, cu melodia "Playing with fire". Tot în 2010, albumul "Culeg vise" a primit premiul Radio România pentru cel mai bun album la Premiile Radio România. Foto: (c) Radu Tuta / AGERPRES FOTOAnul 2012 a adus înregistrarea melodiei "Chiar pot zbura", coloana sonoră pentru "Neînfricata". În 2013 a dat admiterea la Conservator şi a primit de la Ovi o nouă propunere de colaborarea pentru piesa "Miracle", cu care au câştigat, în martie 2014, Selecţia Naţională Eurovision şi au reprezentat România la Copenhaga, clasându-se pe locul 12. Foto: (c) Sorin Lupsa / AGERPRES FOTOÎn 2016 a scos albumul "Poveşti de iarnă", scris de artistă în totalitate. Un an mai târziu a început din nou o colaborare cu Ovi Jacobsen, în emisiunea de televiziune "Duelul pianelor". În acelaşi an a sărbătorit 20 de ani de la debutul naţional la Festivalul Mamaia 1997, când a câştigat Trofeul la interpretare, prin spectacolul aniversar susţinut alături de Orchestra Simfonică, Orchestra Operei sau a Filarmonicii din oraşele Sibiu, Iaşi, Craiova, Bucureşti, precizează sursa citată. În 2018 Paula Seling a înregistrat piesele "Lasă, Doamne, dor", "Când m-o făcut mama mea", "Lăutarii altfel", iar cea mai recentă - "Nu plânge, Maică Românie". AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Daniela Juncu)