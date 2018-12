Siria: Apărarea antiaeriană a tras asupra unor 'ţinte inamice' în apropiere de Damasc (media de stat)

10:30

Preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat, pentru AGERPRES, că după rezultatele din 2018 poate spune că nataţia este pe drumul cel bun către Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020."2018 a fost un an de excepţie pentru nataţia românească, un an în care progresul sportivilor noştri s-a văzut. Acum, după acest an, chiar putem spune că suntem pe drumul cel bun către Tokyo. Rezultatele noastre sunt din ce în ce mai bune an de an şi asta ne dă speranţe că sportivii noştri îşi vor atinge vârful de formă exact acolo unde ne dorim toţi. Robert Glinţă are o medalie şi un loc 4 la Campionatele Europene de seniori. Daniel Martin nu a participat la Europenele de seniori, dar a fost la Europenele de juniori, iar timpii sunt cam apropiaţi. Atât el, cât şi Robert au fost învinşi de acelaşi sportiv, rusul care deţine şi recordul mondial. Rezultatele la feminin ne trag un pic înapoi şi trebuie să reacţionăm curând. E un capitol pe care trebuie să îl avem în vedere. Însă am avut medalii obţinute la aproape toate competiţiile internaţionale la care am participat în acest an. Aici vorbesc despre Balcaniada de înot şi sărituri, Campionatele Europene de juniori la înot şi sărituri, Campionatele Europene la seniori la înot, Jocurile Olimpice pentru Tineret", a spus Potec."La Balcaniadă am obţinut primul loc în clasamentul pe medalii. S-a mai întâmplat acum mulţi ani acest lucru, dar era doar la fete sau doar la băieţi, anul acesta am avut primul loc în clasamentul total, un rezultat excepţional. Eu sper ca în 2019 progresul să se facă simţit, la fel ca şi anul acesta, pentru că obiectivul final este Tokyo 2020. Avem nişte generaţii care vor intra în 2019 în competiţii. Aşteptăm de la sportivi recorduri personale, recorduri naţionale şi, bineînţeles, cât mai multe medalii. Pentru că noi ca federaţie ne dorim să numărăm medaliile, nu numai recordurile personale", a adăugat preşedinta.Aceasta a subliniat rezultatele obţinute de junioarele Nicoleta Angelica Muscalu şi Antonia Pavel în 2018. "Trebuie să le remarc în mod special pe junioarele de la sărituri, care au avut rezultate şi la Europene, şi la Mondiale. Ele au performanţe foarte bune la sincron, muncesc foarte mult, asta în condiţiile în care noi am mai rămas doar cu două bazine funcţionale la sărituri în apă în România. Una dintre ele a avut medalie de argint la platformă 10 metri, iar cealaltă locul 4. Iar la Mondiale au luat bronzul la platformă sincron. Calificarea la Olimpiadă la sărituri e pe bază de punctaj, dar şi pe locul ocupat în anumite competiţii. E un pic mai complex sistemul, însă ele au şanse la calificare. Chiar dacă sunt încă junioare, ele au ca obiectiv calificarea la Tokyo. Noi avem şi o nouă disciplină ca să îi spun aşa, săriturile de la mare înălţime, 27 de metri băieţi. Încă nu apare în programa Jocurilor Olimpice, dar anul acesta am participat şi noi la Cupa Mondială şi sportivul nostru (n.r. - Constantin Popovici) s-a întors cu medalie de argint", a explicat Camelia Potec.Problema principală a nataţiei româneşti o reprezintă în continuare infrastructura. "Într-adevăr, anul acesta s-a muncit şi mai mult din cauza contractului de finanţare cu Ministerul Tineretului şi Sportului pentru că a fost un pic mai dificil din punct de vedere al deconturilor şi al celorlalte lucruri. Dar problema noastră principală este legată de bazele sportive. Mai exact cu bazinele din România, pentru că acum, în toamnă, a fost închis de tot complexul de la Lia Manoliu. La începutul anului cel de sărituri, apoi în aprilie cel acoperit, iar acum, în octombrie şi cel de afară. Aşa că până în luna iunie, când este programat să se deschidă complexul de la Otopeni, sportivii noştri au de suferit. Noi am trimis loturile la Izvorani, dar e destul de greu să facă zilnic drumul până acolo pentru că mulţi au şi şcoală. Iar asta afectează, pot să spun chiar că noi cam pierdem anul acesta de pregătire la nivel de copii şi cadeţi. Deci probabil că va fi o generaţie care va avea de recuperat, sperăm să nu o pierdem de tot. În afară de bazinul de la Dinamo care e super-aglomerat, în Bucureşti mai e bazinul de la Olimpia, care şi el a fost închis, dar sperăm să se deschidă la sfârşitul acestei luni", a afirmat preşedinta FRNPM.Camelia Potec susţine că marele câştig în 2019 ar fi inaugurarea bazinelor de la Otopeni. "Complexul de la Otopeni are cinci bazine, el e estimat să poată fi folosit în iunie 2019, după cum spuneam. Lucrările sunt aproape gata, mai trebuie făcute drumurile de acces şi tot ce înseamnă parcări şi amenajări. Sper să nu dureze foarte mult. Nu ştiu cum stau cu contractele cu furnizorii de apă, electricitate şi aşa mai departe, dar bazinele sunt gata. Ăsta ar fi marele câştig, dar nu mai vreau să vorbesc de marele câştig al anului 2019 până nu îl văd deschis", a precizat ea.Calificarea sportivilor la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 reprezintă principalul obiectiv al federaţiei în 2019. "Calificările pentru Jocurile Olimpice au loc doar la competiţiile de obiectiv, iar una dintre competiţii va fi şi cea de la Bucureşti din luna mai. Timpii se iau în considerare începând cu 1 ianuarie 2019 la competiţiile din calendarul federaţiei internaţionale. Sunt baremuri de calificare A şi baremuri de calificare B. Diferenţa este că sportivii cu baremuri B vor şti doar cu câteva săptămâni înainte de Tokyo dacă li se permite sau nu să participe. Deci obiectivul nostru este să avem cât mai mulţi sportivi care să fie calificaţi cu barem A, bineînţeles, nu mai mulţi de doi pe probă. Baremul A înseamnă să fii între primii 20 din lume, deci nu este uşor de realizat. Iar dacă nu vom avea şi fete, pentru că aici stăm destul de slab, probabil că vom primi o invitaţie de a trimite o sportivă din partea federaţiei internaţionale, aşa cum s-a întâmplat la Rio cu Ana Dascăl. Însă principalul nu este să avem o echipă numeroasă, ci un loc cât mai în faţă la competiţie. Obiectivul nostru este un loc mai sus de locul 8, locul pe care l-a ocupat Robert Glinţă la Rio", a mai spus Potec.În opinia Cameliei Potec, titlul de sportivul anului 2018 ar trebui acordat jucătoarei de tenis Simona Halep. "Într-o ierarhie generală nu cred că poate fi altcineva sportivul anului în afară de Simona Halep. I-ar mai putea face concurenţă Simonei doar fetele de la canotaj. Canotajul a avut într-adevăr un an de excepţie. Au câştigat atâtea medalii, la toate categoriile de vârstă şi la toate competiţiile, încât cred că şi lor le este greu să le numere", a precizat ea.În 2018, România a cucerit o medalie de argint la Campionatele Europenele de la Glasgow, prin Robert Glinţă, în proba de 50 m spate. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOLa Campionatele Mondiale de înot în bazin scurt (25 metri) de la Hangzhou (China) cel mai bun rezultat al României a fost locul 8 ocupat de Robert Glinţă în finala probei de 100 m spate.Daniel Martin a obţinut două medalii de argint în probele de 100 şi 200 m spate, din cadrul Jocurilor Olimpice de Tineret de la Buenos Aires.Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOLa Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Helsinki, Daniel Martin a adus singurele medalii delegaţiei României, aur în proba de 100 m spate şi argint în proba de 200 m spate.România a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii la Campionatele Balcanice de înot pentru juniori, ediţia 2018, desfăşurate la Sarajevo. Echipa ţării noastre a cucerit 22 de medalii, dintre care 10 de aur, 6 de argint şi 6 de bronz, devansând Slovenia şi Turcia la competiţia la care au participat sportivi din 12 ţări.La sărituri în apă, sportivele Nicoleta Muscalu şi Antonia Pavel au câştigat medaliile de bronz în proba de platformă sincron la Campionatele Mondiale pentru juniori de la Kiev. Nicoleta Muscalu a obţinut şi medalia de argint în proba de platformă junioare B la Campionatele Europene de sărituri în apă de la Helsinki.La sărituri în apă de la mare înălţime, Constantin Popovici a câştigat medalia de argint la Cupa Mondială de la Abu Dhabi.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)