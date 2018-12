Crimă la Iași, în ziua de Crăciun! Și-a dat seama că a ucis un om după ce s-a trezit din beție

15:00

Guvernatoarea statului mexican Puebla, Martha Erika Alonso, şi soţul ei, senator şi fost guvernator al la rândul său, şi-au pierdut luni viaţa într-un cumplit accident de elicopter. „Cele mai sincere condoleanţe părinţilor senatorului Rafael Moreno Valle şi ai soţiei sale Martha Erika Alonso”, a scris pe Twitter preşedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador, care într-un […] The post Doi politicieni au murit de Crăciun, într-un accident de elicopter! Este vorba de un guvernator și un senator appeared first on Cancan.ro.