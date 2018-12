Ele sunt vedete vegetariene, dar au pus pe masa de Crăciun porc și curcan! Motivul?

20:50

Șase persoane, dintre care trei copii, au fost rănite, marți seara, în urma unui accident produs pe DN1A, în Prahova. Două mașini s-au ciocnit din cauză că unul dintre șoferi nu a acordat prioritate. Purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a spus că șase persoane au fost rănite în urma accidentului produs pe