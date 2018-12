liveSCORE ACUM e BOXING DAY! Supermeciuri programate în Premier League

12:10

Dan Alexa a anunțat că șansele ca el să ajungă la FCSB sunt zero. Antrenorul Dunării Călărași a dezvăluit că Mihai Stoica a contat mult în această ecuație, oficialul FCSB făcând tot posibilul ca acesta să nu ajungă antrenorul roș-albaștrilor. "Am recunoscut că am avut o discuție cu domnul Becali. Despre fotbal și despre viață! Nu am decis nimic atunci ca să lucrăm împreună la Steaua. Ca și Mihai Teja eu sunt sub contract. ...