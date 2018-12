Andreea Marin, mesaj emoționant în a doua zi de Crăciun: ”Pentru mine Crăciunul…”

11:30

Actorul Andrei Cojanu a devenit cunoscut din serialul „Triplusec", în care înterpretează rolul lui George, un tip romantic, sensibil. Iar personajul din film este aproape de omul Andrei Cojanu. Tânărul iubește simbolul de Moș Crăciun, iar darurile nu au valoare materială. „Crăciunul pentru mine și acum înseamnă un lucru destul de important. E un lucru […]