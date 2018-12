Mesajul postat de fiica lui Carmen Harra în dreptul imaginii cu Andreea Mantea și David

17:50

Povestea unui bătrân din Vaslui a devenit virală după ce a fost distribuită pe Facebook. Nea Ion, din localitatea Pușcași, județul Vaslui, nu are picioarele de la gambe în jos și este obligat să meargă în genunchi, în cârje. El are totuși grijă de fratele său care este imobilizat la pat. Bătrânul a avut norocul […]