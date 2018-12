Vortexul polar lovește România! Vom avea o iarnă grea

12:30

Lia Olguţa Vasilescu, fostul ministru al Muncii, a suferit o intervenţie chirurgicală în minivacanţa de Crăciun, informează România TV. A fost o intervenție cu laser, care a fost programată acum în urma unui diagnostic de astigmatism. Politicianul social-democrat a ales această perioadă pentru intervenție deoarece are un program mai lejer şi se poate recupera la […] The post Olguța Vasilescu, operată de urgență de Crăciun! De ce boală suferă appeared first on Cancan.ro.