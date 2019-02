CNAB: O aeronavă GetJet, cu 150 de pasageri la bord, a aterizat de urgenţă pe Otopeni; probleme tehnice la un motor

13:50

Primul concert al legendarei trupe The Beatles în SUA a avut loc la 9 februarie 1964, într-o apariţie la "The Ed Sullivan Show", fiind urmărit de 73 de milioane de telespectactori. Au urmat alte două apariţii ale trupei în acelaşi show, în 16 şi 23 februarie 1964, dar şi concertele din 11 februarie 1964, la "Coliseum", Washington (care a reuşit să strângă 20.000 mii de spectatori) şi cel din 12 februarie 1964, la "Carnegie Hall", New York, conform site-ului www.beatlesbible.com. Aşa a început fenomenul "beatlemania" în Statele Unite. În scurt timp, The Beatles a devenit un fenomen mondial.Trupa a fost înfiinţată de Paul McCartney şi John Lennon, cei doi cunoscându-se în 1957. Ei au început să cânte în formaţia unei biserici, numită The Quarrymen. În 1958 intră în formaţie şi George Harrison, propus de McCartney, care fusese coleg cu el la Stockton Wood Road Primary School. Din necesitatea de a avea un baterist, a fost cooptat Pete Best. După proba pe care au dat-o pentru înregistrarea unui disc cu Parlophone, producătorul artistic George Martin le-a sugerat un schimb de ritm şi de baterist. Membrii fondatori ai grupului au luat decizia să-l coopteze pe Ringo Starr (nume real Richard Starkey), pe atunci baterist al grupului Rory Storm, potrivit site-ului thefamouspeople.com.În 1961, trupa The Quarrymen îşi schimbă numele în The Beatles. Numele formaţiei a fost inspirat din numele formaţiei lui Buddy Holly, Crickets (''Greierii''). S-a păstrat conceptul de ''insectă'' (beetle) şi a fost combinat cu conceptul muzical de bătaie a măsurii (beat), de la ritmul muzicii pe care o cântau.La 5 octombrie 1962, formaţia şi-a lansat discul de debut, cu single-urile ''Love Me Do'' pe partea A şi ''P.S. I Love You'' pe partea B. La 26 noiembrie 1963, Beatles a înregistrat al doilea disc, ''Please Please Me'', care a ajuns numărul doi în topul oficial al Marii Britanii. În decursul anului 1963, discurile formaţiei au ocupat locul întâi din topurile britanice. Numărul total al discurilor care se vânduseră în acest an, de două milioane şi jumătate, constituia un record în istoria muzicală a Marii Britanii. Al treilea single, ''From Me to You'', a apărut în aprilie 1963, iar în august a apărut single-ul ''She Loves You'' (tirajul precomandat: 500.000 exemplare). "Beatlemania" a început în Anglia, în 13 octombrie 1963, după o apariţie televizată la London Palladium. În noiembrie 1963, Beatles a cântat la Royal Command Performance, în acelaşi program cu Marlene Dietrich şi Maurice Chevalier. La sfârşitul anului 1963, a apărut albumul ''With The Beatles''.În ianuarie 1964, au susţinut concertul "Olympia", alături de Trini Lopez şi Sylvie Vartan. Single-ul ''I Want to Hold Your Hand'' a ocupat locul I în topurile americane. După primul turneu în SUA, din februarie 1964, Beatles-ii au ocupat primele 5 poziţii ale Hot 100 din revista Billboard, realizare care nu a mai fost repetată. În mai-iunie acelaşi an au urmat turnee în Europa şi Australia, iar în iulie a avut loc premiera filmului ''A Hard Day's Night'' - single-ul cu acest titlu cucerind rapid locul I în clasamente. În august-septembrie au susţinut primul mare turneu peste ocean, continuat cu turneul prin Anglia, show-ul televizat împreună cu The Yardbirds şi apariţia melodiei ''I Feel Fine/She's a Woman'' (locul I în topuri). Sursa foto: www.beatlesbible.comUn an mai târziu, în 1965, cei patru au fost decoraţi de regina Elisabeta II cu Ordinul Imperiului Britanic pentru contribuţii deosebite (redresarea balanţei financiare a Angliei graţie vânzării masive de discuri ale grupului). În acelaşi an, a început turnarea filmului ''Help!'', având premiera în luna iunie. În august-septembrie, au susţinut un nou turneu peste ocean.În 1966 a avut loc un concert în Anglia organizat de publicaţia New Musical Express, urmat de turneul în fosta R.F. Germania, apoi un turneu în Filipine şi un concert în Japonia.După concertul din Candlestick Park, San Francisco, în 29 august 1966 - considerat ultimul concert oficial -, la care au participat 25.000 de persoane, trupa a convenit să nu mai organizeze turnee şi şi-a concentrat forţele în studioul de înregistrări. În 1967, a apărut albumul ''Sgt. Pepper's Lonely Heart'', iar în octombrie 1968 au înregistrat ''Give Peace a Chance''.Soarta financiară a grupului a luat o întorsătură nefavorabilă atunci când managerul lor, Brian Epstein, a murit la 27 august 1967. După aceasta, membrii trupei şi-au urmat interesele individuale şi s-au întâlnit tot mai rar. În patru ani, trupa The Beatles a susţinut 1.400 de concerte şi a scos numeroase albume: ''Please Please Me'' (1963), ''With the Beatles'' (1963), ''A Hard Day's Night'' (1964), ''Beatles for Sale'' (1964), ''Help!'' (1965), ''Rubber Soul'' (1965), ''Revolver'' (1966), ''Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'' (1967), ''Magical Mystery Tour'' (1967), ''The Beatles'' (1968), ''Yellow Submarine'' (1969), ''Abbey Road'' (1969), ''Let It Be'' (1970), precizează site-ul www.beatlesbible.com. Ultima apariţie publică a celor patru Beatles a fost în concertul inedit de pe acoperişul studiourilor Apple, din Londra, în 30 ianuarie 1969, concert care a apărut compilat în albumul "Let It Be". În iulie 1969, trupa s-a reunit pentru a înregistra albumul ''Abbey Road''. Oficial, The Beatles s-a destrămat în 1970, şi orice speranţă a unei reuniuni a fost distrusă când Lennon a fost asasinat de Mark David Chapman, în 1980.AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: www.beatlesbible.com