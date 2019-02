FOTO | Tentativă de incendiere la domiciliul președintelui Adunării Naţionale din Franţa. Mesajul transmis de Emmanuel Macron după incident

15:10

În ziua în care a anunțat locația și data celei de-a doua întâlniri cu liderul de la Phenian, Donald Trump l-a lăudat pe Kim Jong-un spunând că acesta are capacitatea de a-și transforma țara într-o mare "putere economică". "Coreea de Nord, sub conducerea lui Kim Jong Un, va deveni o mare putere economică. Poate asta […]