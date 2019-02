Hochei: România - Polonia 2-0, în turneul Challenhe Cup

17:40

Jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Ostrava după înfrângerea suferită în faţa Karolinei Pliskova în cadrul întâlnirii de Fed Cup dintre Cehia şi România, că serviciul a fost "arma" adversarei sale în acest meci."A fost un meci bun din punctul meu de vedere, ţinând cont că a fost prima mea participare într-o etapă de Fed Cup. Jocul meu a fost crescendo, mă bucur că m-am mişcat bine. Am fost foarte aproape, chiar şi în primul set, deşi scorul era 5-0, ghemurile au fost foarte strânse. Pliskova a făcut un joc bun, de altfel ea vine după nişte rezultate foarte bune şi avea încrederea mare. Serviciul a fost arma ei în acest meci prin care a pus foarte multă presiune", a spus jucătoarea română."Am fost concentrată pe jocul meu, am vrut să stau cât mai aproape de rezultat, să iau mai mult iniţiativa şi să fiu mai agresivă. Poate asta ar fi trebuit să fac de la bun început, să preiau iniţiativa şi să schimb mai mult jocul. Am avut şi ghinion pentru că ea a servit mereu bine şi nu am avut ce să fac. A fost peste mine cu serviciul, are şi fizicul care o ajută. Din cauza asta a fost foarte greu să fac break. Mi-aş fi dorit ca eu să pot mixa mai mult tactica. Să nu îi dau ei posibilitatea de a avea iniţiativa", a adăugat ea.Mihaela Buzărnescu a menţionat că nu a avut emoţii deoarece i-a simţit aproape pe fanii români prezenţi pe Ostrava Arena. "Emoţii nu am avut, am fost foarte hotărâtă şi încrezătoare pentru că mai jucasem cu ea. Am văzut că fanii români erau în număr mare şi nu am avut presiune. Bineînţeles că sunt nişte emoţii pe care le avem toate înaintea unui meci, dar una peste alta consider că am fost în meci mereu. În tenis orice se poate schimba, de aceea mi-am spus că o să fie scorul şi în favoarea mea. Am fost aproape în setul doi, dar ea s-a scos cu trei servicii incredibile şi nu am avut ce să îi fac. Mereu în momentele cheie a riscat foarte bine şi i-au intrat toate mingile", a precizat Buzărnescu.Referitor la meciul de duminică, în care conform programului ar trebui să o întâlnească pe Katerina Siniakova, jucătoarea română a afirmat: "Să vedem dacă va fi Siniakova, nu se ştie cine va fi, cehii pot schimba. Eu însă voi trage pentru fiecare minge, aşa cum am făcut şi azi. Şi celelalte fete din echipa Cehiei sunt valoroase, chiar dacă nu au clasamentul pe care îl are Pliskova. Noi trebuie să rămânem concentrate împotriva oricărei adversare am juca. Fiecare meci e diferit. Eu rămân pozitivă şi sper ca jocul meu să mâine şi mai bun".Echipa Cehiei conduce selecţionata României cu scorul de 1-0, după ce Karolina Pliskova a învins-o pe Mihaela Buzărnescu în două seturi, cu 6-1, 6-4, sâmbătă, în Ostravar Arena din Ostrava, în prima partidă din cadrul întâlnirii care are loc în sferturile Grupei Mondiale a Fed Cup.În al doilea meci de simplu al zilei de sâmbătă, Simona Halep (nr. 3 mondial) va juca împotriva Katerinei Siniakova, numărul 44 în clasamentul de simplu WTA şi în acelaşi timp liderul ierarhiei mondiale la dublu.Duminică, în prima partidă de pe Ostravar Arena se vor întâlni Simona Halep şi Karolina Pliskova, iar în ultimul meci de simplu se vor afla faţă în faţă Mihaela Buzărnescu şi Katerina Siniakova. În duelurile de până acum dintre Halep şi Pliskova jucătoarea română conduce cu 6-2, în timp ce Buzărnescu şi Siniakova se vor întâlni în premieră.Meciul de dublu va opune perechile Irina Begu/Monica Niculescu - Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova.Lotul echipei României de Fed Cup pentru întâlnirea de la sfârşitul săptămânii este format din jucătoarele Simona Halep (numărul 3 WTA), Mihaela Buzărnescu (29 WTA), Irina Camelia Begu (75 WTA), Ana Bogdan (105 WTA) şi Monica Niculescu (106 WTA).Din echipa Cehiei fac parte jucătoarele Karolina Pliskova (5 WTA), Katerina Siniakova (nr. 1 în clasamentul de dublu WTA), Barbora Krejcikova (nr. 2 în clasamentul de dublu WTA) şi Marketa Vondrousova (nr. 72 WTA).Cehia a câştigat ambele meciuri jucate cu România până acum în Fed Cup, în 1980 în Berlinul de Vest, cu 2-1, în sferturile Grupei Mondiale, şi în 2016, la Cluj-Napoca, scor 3-2, în primul tur al Grupei Mondiale.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Ady Ivaşcu)