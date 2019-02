DRPCIV: Scădere cu aproape 2% a înmatriculărilor de autoturisme noi şi rulate, în România, în ianuarie

12:00

Actriţa americană Shirley Temple, cunoscută drept copilul-vedetă al Americii, în anii '30, a fost de-a lungul unei decade una dintre cele mai mari atracţii ale box-office-ului de la Hollywood. Popularitatea ei a scăzut însă după anul 1939. Deşi a jucat în câteva filme bune precum "Since You Went Away" (1944) sau "The Bachelor and Bobby-Soxer" (1947), cariera sa în această perioadă se apropia de final, menţionează www.imdb.com.Shirley Temple s-a născut la 23 aprilie 1928, seara la ora 9.00, fapt pentru care actriţa spunea că venirea ei pe lume a avut loc prea târziu pentru cină, aşa că a început să trăiască cu gândul că a sărit peste o masă şi încă de atunci a încercat să facă faţă acestei pierderi.Potrivit www.shirleytemple.com, tatăl său, George Francis Temple, a fost om de afaceri şi bancher în California de Sud. Mama sa, Gertrude Amelia Krieger, a fost în schimb pasionată de dans, iar acest fapt a ajutat-o se pare destul de mult pe cea care la vârsta de cinci ani a impresionat America prin capacitatea de a juca, a cânta şi a dansa în acelaşi timp.Părinţii săi s-au căsătorit în 1914 şi au avut trei copii: Jack, George, Jr. şi Shirley Jane. Toţi locuiau în Santa Monica, California.Shirley a început să danseze la Dance Studio, în Los Angeles, când avea trei ani. Aici a fost văzută de doi producători de la Educational Films Corporation - Jack Hayes şi Charles Lamont, care în 1931 au făcut o serie de filme scurte, numite "Baby Burlesks", parodii ale filmelor celebre ale epocii, dar în care jucau copii. Shirley a fost aleasă ca vedetă şi a fost plătită cu 10 dolari pe zi.După "Baby Burlesks", a jucat într-o altă serie de filme, după care de fiecare dată primea multe comentarii şi aprecieri de la public.La sfârşitul anului 1933, a fost contactată de Fox Film Corporation şi a primit un rol într-un nou film "Stand Up and Cheer", o fantezie din epoca marii crize economice. A fost un mare succes, iar dansul şi rolul lui Shirley au entuziasmat într-o mare măsură publicul. Pelicula a marcat începutul ascensiunii sale fulminante.În total, Shirley Temple a jucat în 14 scurtmetraje, 43 de filme de lung metraj şi peste 25 de alte pelicule, pe parcursul unei perioade de trei decenii, între 1931 şi 1961.S-a căsătorit pentru prima dată, la vârsta de 17 ani, cu Jack Agar. Au avut o fiică, Linda Susan, dar au divorţat după patru ani de mariaj.Mai târziu, Shirley s-a căsătorit cu Charles Black, ofiţer de marină. Au fost căsătoriţi din 1950 şi au avut împreună doi copii, Charlie Jr. şi Lori.A urmat implicarea sa în afaceri publice şi în politică. În 1967 a candidat, fără succes, pentru un loc în Congresul American, din partea Californiei.Din 1969 până în 1970 a fost delegată la Adunarea Generală a ONU. A fost ambasadorul SUA în Ghana (1974-1976), şef al protocolului pentru preşedintele Gerald Ford (1976-77), membru al delegaţiei SUA pe problemele refugiaţilor africani (1981). Din 1989 până în 1992 a fost ambasador în Cehoslovacia.La începutul secolului XXI, Shirley Temple a continuat să activeze în domeniul afacerilor internaţionale, fiind membră a consiliului de administraţie al Asociaţiei pentru Studii Diplomatice, precum şi cel al Comitetului Naţional pentru relaţiile SUA-China.A publicat două cărţi autobiografice, "My Young Life" şi "Child Star". A murit la 10 februarie 2014, la vârsta de 85 de ani, în Woodside, California. AGERPRES/(Documentare - Mariana Zbora-Ciurel; editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Ady Ivaşcu)