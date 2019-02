VIDEO/ Urmăriți „Uranissima”, emisiunea prezentată de Urania. Previziuni pentru săptămâna 11-17 februarie 2019

19:50

Tudorel Toader mai are o săptămână să lanseze proiectul legii amnistiei și grațierii, pentru că liderul PSD Liviu Dragnea nu mai are răbdare să aștepte materializarea promisiunilor ministrului justiției. În cazul în care nu va iniția modificarea legilor justiției în sensul dorit de conducerea PSD, pe Tudorel Toader îl așteaptă demiterea, susțin surse din conducerea […] Post-ul Tudorel Toader, amenințat cu demiterea. Mai are o săptămână să lanseze proiectul de OUG pe amnistie și grațiere apare prima dată în Libertatea.ro.