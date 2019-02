HOROSCOP DRAGOSTE săptămâna 11-17 februarie. Berbecii au parte de pasiune, Gemenii comunică excelent cu partenerii lor

HOROSCOP. Saptamana 11-17 februarie 2019 sta sub semnul iubirii. Si nu doar datorita faptului ca este Sfantul Valentin. Ci pentru ca intregul context astral sta in armonia iubirii. Venus, planeta iubirii, este in...

