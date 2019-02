Grammy 2019 - Lady Gaga, Bradley Cooper şi Brandi Carlile, premiaţi în prima parte a galei

01:00

Filmele "The Favourite" şi "Roma" au fost marile câştigătoare la cea de-a 72-a ediţie a premiilor BAFTA, organizată duminică seară la Londra, în cadrul unei gale ce a fost marcată de puţine surprize, potrivit site-ului revistei Variety.Lungmetrajul "The Favourite", care primise 12 nominalizări, a câştigat şapte premii, inclusiv la categoriile "cel mai bun film britanic", "cea mai bună actriţă în rol principal" (Olivia Colman) şi "cea mai bună actriţă în rol secundar" (Rachel Weisz), însă a fost învins la categoria supremă a acestei gale, "cel mai bun film", al cărui trofeu a fost câştigat în acest an de pelicula mexicană "Roma", regizată de Alfonso Cuaron.Alfonso Cuaron a câştigat un număr record de premii BAFTA - patru - pentru o singură persoană nominalizată la o singură ediţie a acestei gale, impunându-se inclusiv la categoriile "cel mai bun film" (unde sunt recompensaţi producătorii peliculei câştigătoare), "cel mai bun regizor" şi "cea mai bună imagine". "Roma" a câştigat, de asemenea, premiul BAFTA pentru cel mai bun film străin."Este o onoare uriaşă pentru mine. BAFTA, vă mulţumesc foarte mult. Să fii străin înseamnă doar să ai o altă culoare a pielii, iar culorile se completează între ele. Sunt foarte bucuros că BAFTA a premiat o poveste despre o menajeră provenind din comunitatea indigenă. Culoarea specifică a acestui film este Mexicul, aşadar vreau să mulţumesc şi Mexicului", a declarat Alfonso Cuaron pe scena galei BAFTA 2019.Ceremonia, care a avut loc la Royal Albert Hall din Londra, a fost prezentată pentru al doilea an consecutiv de actriţa Joanna Lumley, care i-a ironizat în monologul ei din deschiderea galei pe producătorii americani ai galei premiilor Oscar. "Mulţumesc lui Dumnezeu că BAFTA are de fapt un prezentator. Însă bănuiesc că acest lucru are legătură cu faptul că eu nu am cont pe Twitter".Felicitându-l pe Bradley Cooper pentru nominalizările multiple primite de starul american în diverse categorii cu filmul "A Star Is Born", Joanna Lumley a spus că renumitul artist "ar trebui probabil să înveţe să îşi delege sarcinile de serviciu".Bradley Cooper a câştigat un premiu BAFTA pentru coloana sonoră a filmului "A Star Is Born".Primul trofeu al galei de duminică seară a fost câştigat de "The Favourite", care a fost desemnat cel mai bun film britanic". "Acest lungmetraj a avut nevoie de 20 de ani pentru a fi făcut, iar eu am contribuit la ultimii 10 ani din acest interval", a declarat regizorul peliculei, Yorgos Lanthimos. La puţin timp după aceea, "The Favourite" a obţinut al doilea trofeu al său, impunându-se la categoria "cea mai bună scenografie".Olivia Colman a fost desemnată cea mai bună actriţă pentru rolul principal din "The Favourite", cel al reginei Anne a Marii Britanii. Olivia Colman a stârnite unele dintre cele mai furtunoase hohote de râs ale galei de duminică în urma discursului ei de acceptare a premiului. Artista britanică a început prin a mulţumi "tuturor producătorilor, evident". "Avem o seară extraordinară, nu-i aşa? Ne vom supăra unii pe alţii ceva mai târziu", a mai spus ea.Apoi, Olivia Colman le-a mulţumit colegelor sale de distribuţie Rachel Weisz şi Emma Stone, despre care a spus că reprezintă "cea mai cool gardă de onoare pe care ar putea să o aibă cineva". "Acest trofeu este pentru noi trei. Scrie pe el doar numele meu, însă putem să scrijelim şi alte nume pe el", a mai spus actriţa britanică.Rachel Weisz a câştigat premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă în rol secundar graţie evoluţiei sale din "The Favourite", învingând-o pe Emma Stone, nominalizată la aceeaşi categorie. Acesta a fost primul premiu BAFTA câştigat de Rachel Weisz, nominalizată pentru rolul secundar din "The Constant Gardener", care i-a adus în 2006 premiul Oscar.Rami Malek, nominalizat în premieră la BAFTA, a câştigat trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal graţie interpretării sale din pelicula "Bohemian Rhapsody". Artistul american i-a mulţumit lui Freddie Mercury, despre care a spus că a fost "cel mai mare outsider dintre toţi", dar care era o persoană "de neclintit, fermă şi lipsită de compromisuri în toate privinţele". Filmul "Bohemian Rhapsody" s-a impus şi la categoria "cel mai bun sunet".Mahershala Ali a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea unui pianist de jazz în filmul "Green Book". Acesta a fost primul trofeu obţinut de actorul american la o gală BAFTA, după ce fusese nominalizat la aceeaşi categorie în urmă cu doi ani pentru evoluţia sa din "Moonlight", care i-a adus în palmares premiul Oscar.Deborah Davis a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun scenariu original cu filmul "The Favourite".Creatoarea de costume Sandy Powell a câştigat al treilea premiu BAFTA din cariera sa - din 15 nominalizări - tot cu filmul "The Favourite". Acelaşi film a câştigat un alt premiu din categoriile tehnice - pentru machiaj şi coafură -, obţinut duminică seară de Nadia Stacey.Actriţa britanică cu origini guyaneze Letitia Wright a primit EE Rising Star Award, singurul premiu desemnat pe baza voturilor exprimate de public.Anul trecut, acest trofeu a fost atribuit unuia dintre colegii ei din distribuţia filmului "Black Panther", Daniel Kaluuya. Duminică seară, filmul "Black Panther" a fost recompensat pentru cele mai bune efecte vizuale.Spike Lee a câştigat primul său premiu BAFTA cu filmul "BlacKkKlansman", la categoria "cel mai bun scenariu adaptat". Spike Lee a mulţumit personajului care a stat la baza acestui film inspirat din fapte reale, poliţistul Ron Stallworth, care s-a infiltrat în Ku Klux Klan. "Brooklyn a venit în casele voastre!", a strigat de pe scenă renumitul regizor american."Spider-Man: Into the Spider-Verse" a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun lungmetraj animat."Free Solo", o peliculă despre ascensiunile montane fără dispozitive de siguranţă, s-a impus la categoria "cel mai bun documentar".Hank Corwin a câştigat primul său premiu BAFTA pentru montajul peliculei "Vice", regizată de Adam McKay.Însă cel mai ignorat film al galei a fost "First Man", care primise şapte nominalizări, la egalitate cu "Bohemian Rhapsody", "Roma" şi "A Star Is Born". Acest film, dedicat primilor oameni care au păşit pe Lună, nu a câştigat niciun trofeu duminică seară. În mod similar, "Cold War", de Pawel Pawlikowski, nu a reuşit să transforme într-un premiu niciuna dintre cele patru nominalizări pe care le primise. Filmele "Can You Ever Forgive Me?", "Mary Queen of Scots", "Mary Poppins Returns" şi "Stan & Ollie", care primiseră trei nominalizări fiecare, nu au obţinut niciun trofeu.Editorul de film Thelma Schoonmaker, premiată cu Oscar, a fost recompensată duminică seară cu BAFTA Fellowship, cea mai prestigioasă distincţie atribuită de British Academy of Film and Television Arts.Premiile BAFTA pentru contribuţii extraordinare aduse industriei cinematografice britanice au fost atribuite în acest an producătorilor Elizabeth Karlsen şi Stephen Woodley, cofondatori ai companiei Number 9 Films.Un moment insolit a avut loc în debutul galei, înainte ca Joanna Lumley să apară pe scenă. Într-un videoclip introductiv, prezentatoarea galei a fost arătată în timp ce proba mai multe costume pentru această gală, inclusiv ţinute vestimentare care făceau trimiteri evidente la producţii nominalizate la BAFTA 2019, precum "The Favourite", "Stan & Ollie", "Mary Poppins Returns", "Bohemian Rhapsody" şi "First Man". Apoi, filmul "First Man" a furnizat tema principală a unui spectacol acrobatic susţinut pe scenă de compania Cirque du Soleil, intitulat "Totem", care a recreat momentul în care oamenii au păşit pentru prima dată pe Lună. La final, acea secvenţă a fost ovaţionată în picioare de spectatorii şi celebrităţile prezente la Royal Albert Hall. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Daniela Juncu)