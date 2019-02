– 13 grade și viscol! Vine gerul din nou în România! Prognoza ANM 11 – 17 februarie

13:30

În presa internațională a apărut prima fotografie cu băiețelul ucis în fața mamei sale pentru că „aparținea unei religii greșite”. Cazul copilului din Arabia Saudită care a fost smuls din mâinile mamei lui și decapitat sub privirile îngrozite ale femeii a făcut înconjurul lumii. Zakaria Al-Jaber vizita alături de mama lui un altar al Profetului Mohamed din Medina. Mama și […] The post El este băiețelul de șase ani care a fost decapitat în fața mamei sale appeared first on Cancan.ro.