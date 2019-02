ALERTĂ! Ofertă pentru ruinele de la Casa Radio

09:00

„Nu e ilegal să nu ai cont la bancă. Dar în momentul în care acest ecart de 1 la 8 între dobânda la credit și dobânda la depozit, care e practicată doar în România din toate cele 28 de state europene, acest ecart pe care băncile din România îl practică îi îndeamnă pe unii la boicot. Credem că Banca Națională trebuie să intervină și să reducă rapid această diferență uriașă între banii cu care se atrag banii de la populație și banii care se plasează la populație. În momentul în care ții banii la o bancă astăzi și primești 1%, când inflația, BNR spune, că e tot timpul 2,5, plus, minus 1%, în parametri ideali. Orice ai face, dacă îi ții la bancă, se diminuează puterea de cumpărare. Până nu se rezolvă această problemă cu banii care sunt plătiți oamenilor nu cred că are sens”. Darius Vâlcov a declarat că nu se va renunța la „taxa pe lăcomie”, dar există discuții legate de anumite modificări: „Nu cred că s-a pus niciodată problema. Există discuții pe taxa de lăcomie pe anumite aspecte, și aici vorbim în special de partea de energie, și acolo sunt niște analize pentru că anul 2018, în afară de faptul că economia a dus-o într-un ritm bun, s-au făcut și tot felul de analize care vor pregăti sau au pregătit reformele din acest an. Și aici, în ceea ce privește energia, vorbim despre o componentă de reformă și e posibil ca pe acest mic segment să se modifice. (…) Au fost presiuni uriașe ca să se elimine taxa pe lăcomie. Cel mai mult au venit de departe de la piața de capital și piața bancară. Gândiți-vă doar că pe piața de capital astăzi sunt șapte jucători care administrează pensii private de 47 de miliarde de lei. În 2018 au reușit performanța ca cu acești bani să obțină un randament de doar 2,7% în condițiile în care inflația a fost 3,3. Asta înseamnă că 7,2 milioane care au depus banii pentru administrare privată s-au trezit cu banii administrați prost spre foarte prost, în sensul în care nici măcar nivelul inflației nu a putut fi depășit de randamentul Pilonului II de pensii. Asta în timp ce randamentul firmelor, tot pe anul trecut, a fost de 49%”. Articolul integral pe FINANCIAL INTELLIGENCE