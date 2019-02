Teodorovici: Scrisoarea BCE există, o să am răspuns, dar nu au fost discuţii la Bruxelles pe acest subiect

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, susţine că nu a avut nicio o discuţie cu omologii săi din Uniunea Europeană şi nici cu oficialii Băncii Centrale Europene (BCE) pe marginea unei scrisori transmise de BCE în care instituţia care atrage atenţia asupra faptului că nu a fost consultată în privinţa taxei pe activele bancare.Ministrul Finanţelor a confirmat, însă, existenţa acestui document şi a precizat că va oferi un răspuns."Eu, ieri şi alaltăieri, am fost la Bruxelles, la Consiliul de Miniştri de Finanţe pe care România îl organizează lunar până când expiră cele 6 luni în care ţaa deţine preşedinţia şi la întâlnirea noastră unul dintre invitaţi este reprezentant BCE. Ieri a fost chiar vicepreşedintele BCE. Nu am discutat nici în cadrul oficial, nici în cadru neoficial, bilateral să spunem, vizavi de o astfel de problemă. Este procedură care se face în orice situaţie. Da. Dânşii trimit probabil sau nu exclud că au fost şi presiuni pentru că ştim foarte bine - şi o să vă arăt foarte multe astfel de scrisori trimise în toate zonele, de la CSAT, până la...nu ştiu dacă nu este ceva în această ţară nesesizat de cei care se simt în mod direct vizaţi în sensul de a li se diminua profitul pe care îl au astăzi. Nimeni nu spune că nu trebuie să facă profit", a spus Teodorovici miercuri seara, la Digi24.El a precizat că, până la finalul lunii februarie, cel puţin în zona bancară, "lucrurile se vor schimba complet în bine pentru cei care au împrumuturi în lei.""O să vedeţi şi aici şi nu vreau să intru mai mult în detaliu, până la finalul lunii februarie, eu am toată speranţa că, cel puţin în zona bancară, acolo unde am avut discuţii şi cu banca naţională lucrurile se vor schimba complet în bine pentru cei care au împrumuturi în lei sau vor avea împrumuturi în lei. Adică lucrurile nu stau în felul în care unii vor să le spună. Noi am avut această abordare cu OUG 114, nu renunţăm la aceste principii pe care Guvernul României le-a adoptat odată cu ordonanţa, dar discuţiile se vor purta în sensul - plecând de la interesul românului, nu de la interesul băncilor - nimeni nu vrea în schimb să piardă o bancă din profit, doamne fereşte. Banca reprezintă un instrument esenţial pentru orice piaţă normală şi încurajăm o astfel de abordare, dar totuşi dacă facem o analiză o să vedeţi că astăzi mecanismul nu este cel mai corect faţă de români", a spus şeful de la Finanţe.Teodorovici a confirmat existenţa unei scrisori din partea BCE care atrăgea atenţia asupra faptului că instituţia nu a fost consultată în legătură cu taxa pe activele bancare, avertizând, totodată, că aceasta ar putea avea un impact semnificativ asupra stabilităţii financiare."(...) Scrisoarea aceasta există, o să am răspuns la această scrisoare, dar repet, că ieri şi alaltăieri la Bruxelles, nu au fost discuţii vizavi de aceasta problematică a băncilor din România, cu niciunul dintre miniştri de Finanţe din Europa şi am avut şi bilaterale (...) Noi comunicăm. Din păcate, în România, acest lucru nu se întâmplă. Vii de la nivel european unde discuţi normal, corect, cu argumente cu ceilalţi omologi, vii în România şi auzi tot felul de argumente care mai de care lipsite de temei. Eu sper că lumea să înceapă să nu mai consume astfel de informaţii nejustificate, vă spun sincer, ca om politic, ca român în primul rând", a adăugat Teodorovici.La finele anului trecut, Guvernul de la Bucureşti a stabilit, prin Ordonanţa 114/2018, impozitarea activelor financiare ale băncilor dacă nivelul ROBOR depăşeşte 2%. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Simona Aruştei)

