CSM discută delegarea procurorului Călin Nistor la şefia DNA

Cunoscută publicului pentru interpretarea personajului Piper Chapman din "Orange is the New Black'', serial care se va finaliza anul acesta, odată cu cel de-al şaptelea sezon, actriţa Taylor Schilling face primii paşi într-un gen nou, cu filmul de groază "The Prodigy", povestea unui băiat posedat de spiritul unui criminal în serie, peliculă care a avut premiera şi pe ecranele româneşti la 8 februarie.Schilling o joacă pe Sarah, mama lui Miles, un copil supradotat care începe să aibă un comportament violent, provocat de o forţă malefică, posibil supranaturală, care îl stăpâneşte. Sarah este dispusă la orice sacrificiu pentru a-şi salva copilul. "Acesta a fost motivul pentru care am decis să fac acest film: eforturile pe care le face pentru a-şi proteja fiul şi a încerca să-l salveze", a explicat actriţa într-un interviu pentru AFP.Taylor Schilling (34 de ani) precizează că nu a fost niciodată o mare admiratoare a filmelor de groază, dar că s-a "distrat foarte mult" în timpul filmărilor pentru "The Prodigy"Actriţa mărturiseşte că i-a fost puţin frică în timpul câtorva scene. Jackson Robert Scott, interpretul lui Miles, impresionează prin abilitatea de a se transforma, într-o fracţiune de secundă, dintr-un copil inocent, într-o fiinţă malefică. "Jackson are într-adevăr mult talent", a afirmat Schilling, care este de părere că tânărul actor reuşeşte să "creeze ceva foarte frumos".Trebuie menţionat că, deşi în vârstă de doar 10 ani, Jackson Robert Scott are deja o experienţă importantă: l-a interpretat pe Georgie, băiatul cu haină galbenă şi balon roşu din "It", peliculă inspirată dintr-un roman scris de Stephen King."Sfârşitul unei epoci"Din fericire pentru Taylor Schilling, care a fost baby-sitter înainte să devină actriţă, "nu a întâlnit niciodată un copil precum Miles" atunci când se ocupa de supravegherea celor mici. "Copiii pot deveni înspăimântători atunci când trebuie să meargă la culcare şi nu vor să doarmă, dar trebuie să recunosc că nu am întâlnit niciodată unul precum acesta", a glumit actriţa.Un lucru care o înspăimântă cu adevărat pe actriţă în viaţa de zi cu zi este "ideea de a pierde controlul". "Ceea ce m-a impresionat cu adevărat în perioada în care am interpretat-o pe Sarah a fost când aceasta nu mai avea capacitatea de a crede în propria realitate, când nu ştia dacă vorbeşte cu Miles sau cu spiritul care îl poseda", a explicat actriţa.Schilling se teme de rechini şi de foc, dar în schimb nu îi este frică să se despartă de rolul lui Piper Chapman, personajul care i-a adus mai multe nominalizări la Globurile de Aur şi la premiile Emmy. "Piper a făcut o figură bună", a spus Schilling, care se pregăteşte să filmeze cel de-al şaptelea sezon - sezonul final - al serialului "Orange is the New Black". "Este ca şi cum s-ar termina o epocă, despărţirea de această familie pe care am creat-o va fi emoţionantă", a recunoscut actriţa, evocând personajele serialului a cărui acţiune este plasată în închisoarea pentru femei Litchfield şi care a debutat pe micile ecrane în 2013.Universul feminin al serialului apare într-o lumină nouă în epoca mişcării #MeToo, dedicată luptei contra hărţuirii sexuale, notează AFP. "Trecem prin multe schimbări şi cred că este îmbucurător faptul că noi voci se pot face auzite", a răspuns Taylor Schilling la o întrebare legată de acest subiect."Sper că 'Orange is the New Black' va fi un reper pentru femei şi că vor exista mai multe locuri care să devină cadrul unor poveşti speciale".