Studioul Disney prezintă primul 'teaser' al viitorului său film 'Frozen 2'

Ediţia din acest an a "Degustării cârnaţilor bănăţeni" sau Worschkoschtprob, manifestare organizată de săptămânalul de limbă germană Banater Zeitung din Timişoara, va avea loc, joi, în staţiunea balneoclimaterică Buziaş.Foto: (c) PAULA NEAMTU / AGERPRES FOTO Secretarul general al redacţiei Banater Zeitung, Siegfried Thiel, a declarat pentru AGERPRES că deşi se suprapune peste Ziua Îndrăgostiţilor, "Degustarea cârnaţilor bănăţeni" a fost şi va rămâne o sărbătoare cu semnificaţii proprii, de la care nu se abate."Evenimentul nostru este unul dintre cele mai aşteptate din Banat şi nu am căutat să ne suprapunem peste cealaltă sărbătoare, dar am vrut să ieşim cu degustarea noastră şi la Buziaş, unde avem o comunitate reprezentativă de germani, iar primăria s-a arătat dispusă să ne ajute, întâmplător, în această zi. În ultimii ani, noi am mai ieşit din Timişoara cu evenimentul şi în alte localităţi din Banat, unde trăiesc etnici germani", a explicat Siegfried Thiel.El a adăugat că în fiecare an, "Degustarea cârnaţilor bănăţeni" are loc în luna februarie, în apropierea Făşangului, sărbătoare tradiţională a şvabilor bănăţeni, care anunţă intrarea în Postul Paştilor, fiind şi perioada în care cârnaţii ajung la deplina savoare.Foto: (c) PAULA NEAMTU / AGERPRES FOTO Adevărat festival al cârnaţilor, evenimentul reuneşte cei mai buni măcelari din zonă, care expun sute de metri de mezeluri, de cârnaţi şi alte afumături specifice. Întrecerea include două secţiuni de concurs, una în care producătorii privaţi îşi etalează produsele făcute în propria gospodărie (cârnaţi şi alte afumături) pentru consumul propriu şi secţiunea pentru firmele producătoare de mezeluri care se distribuie spre comercializare în magazine. Sunt acceptate spre jurizare şi preparate care vor ajunge pe masa degustării chiar în timpul concursului, pentru aceştia urmând să se întocmească o secţiune de concurs separată, dar numai dacă se or aduna cel puţin cinci concurenţi pentru această competiţie.Pe mesele concursului gastronomic tradiţional sunt expuse zeci de sortimente de cârnaţi, lebăr, caltaboşi, salamuri, şuncă, tobă, sângerete ori şorici, asezonate cu felurite brânzeturi, fructe şi legume proaspete, dar şi cu cozonaci cu mac, cu nucă şi cu stafide.Printre invitaţii la eveniment se numără reprezentanţi ai mediului economic, politic precum şi din administraţie, iar dincolo de partea de divertisment şi de tradiţie, sărbătoarea cârnaţilor are şi o latură economică, întrucât sunt promovate produsele din carne de porc.Foto: (c) PAULA NEAMTU / AGERPRES FOTO Cei mai buni măcelari vor fi recompensaţi cu premii asigurate de sponsori, care constă în aparatură electrocasnică folosită în prelucrarea cărnii, coşuri cu ustensile de bucătărie şi cu produse din concurs. AGERPRES / (AS - autor: Otilia Halunga, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)