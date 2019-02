ALERTĂ! S-a decis cine va conduce DNA

10:40

Astazi, piata de retail din Romania a fost impanzita de astfel de magazine si se pare ca nu a ajuns inca la saturatie, dovada constand in extinderea continua a retelelor de magazine a marilor retaileri, scrie RisCo.ro.Cat se castiga in acest business si cine sunt primii 10 cei mai profitabili retaileri in Romania? Iata cifrele impresionante din 2017: #1 KauflandKaufland este liderul de necontestat al pietei de retail din Romania. Cu o cifra de afaceri impresionabila, de 10 miliarde de RON in 2017, gigantul german se afla la mare distanta de principalul sau competitor, Carrefour.Si la capitolul profit Kaufland sta foarte bine, inregistrand in 2017 o suma frumoasa de 670 milioane de RON. Profitul lantului german a cunoscut o crestere exploziva in 2015, cand a fost cu 58% mai mare fata de anul anterior. Cresterea mare a profitului s-a datorat atunci scaderii de TVA la alimente de la 24% la 9%, masura de pe urma careia au avut de castigat toti retailerii din Romania. Din 2015 profitul lui Kaufland s-a mentinut aproape constant doi ani la rand, in 2017 inregistrandu-se o mica crestere, si anume de 2,6% fata de anul precedent.Ce-i face pe nemtii de la Kaufland sa aiba atat de mult succes? Marketingul eficient, preturile mai competitive, diversitatea produselor sau reteaua mare de peste 120 de magazine din toata Romania?Unul dintre raspunsuri ar putea fi strategia de extindere a retelei de magazine, Kaufland fiind primul lant de hipermarketuri din Romania care a intrat in orasele mai mici din Romania. Carrefour, Auchan si Cora nici nu s-au uitat la orase cu mai putin de 100.000 de locuitori, pe cand Kaufland a remarcat si a profitat de potentialul comercial din jurul localitatilor mai mici, de pana la 40.000 de locuitori.De retinut este si orientarea retailerului german catre dezvoltarea segmentului de produse eco-bio, dar si a produselor de nisa cum sunt cele fara gluten sau lactoza. Aceste produse se incadreaza intr-un segment superior de pret, insa apetitul consumatorilor romani pentru astfel de produse a crescut, ceea ce se vede in vanzarile in crestere a retelei de magazine Kaufland. #2 CarrefourLocul doi in clasament din punct de vedere al cifrei de afaceri este ocupat de retailerul francez Carrefour. Acesta a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de 6,7 miliarde de RON, in crestere cu 19% fata de anul precedent.Se pare ca strategia declarata de ”oferire a celor mai mici preturi, gama larga de produse si de promotii” a dat roade in cazul retailerului francez. Insa probabil ca si extinderea retelei si preluarea supermarketurilor Billa au avut ceva de spus in succesul Carrefour. Compania a ajuns in prezent la 346 de magazine in Romania care include ”35 hipermarketuri 'Carrefour', 262 supermarketuri, 42 magazine de proximitate 'Express', 8 magazine de proximitate 'Contact', cat si un magazin online”, conform informatiilor preluate de pe site-ul Carrefour.Daca la vanzari stau bine, la fel se poate spune si despre profit, acesta fiind in crestere. Carrefour a inregistrat in 2017 un profit de 210 milioane de RON, cu 28% mai mare fata de 2016. #3 LidlPodiumul se incheie cu Lidl, compania care face parte din acelasi grup ca si Kaufland, si anume gigantul german Schwartz Group. Din 2015 Schwartz este cel mai mare grup de retail din Europa, cu afaceri de peste 80 de miliarde de euro.Se pare ca germanii de la Schwartz se pricep foarte bine la afaceri, dand lovitura si cu formatul propus prin reteaua de magazine Lidl discount. Cu amplasarea lor in orase foarte mici si avand o gama de produse proprie, diversificata si de calitate, Lidl a cucerit multi romani. Dovada stau vanzarile care sunt in crestere in fiecare an. In 2017, Lidl avea o cifra de afaceri de 6,5 miliarde de RON si un profit semnificativ de 353 de milioane de RON.Germanii de la Lidl i-au devansat pe francezii de la Carrefour din punct de vedere al profitului generat si ameninta sa le ”fure” si locul doi detinut de francezi din punct de vedere al cifrei de afaceri. Vom vedea anii urmatori daca vor putea face asta. #4 AuchanLocul patru este detinut de un alt retailer francez, si anume grupul Auchan. Acesta a avut in 2017 o cifra de afaceri de 5,2 miliarde de RON, in crestere cu 6,7% fata de anul anterior.Daca vanzarile au crescut de la an la an, nu acelasi lucru se poate spune si despre profit. Dupa achizitionarea la sfarsitul anului 2014 a magazinelor Real, Auchan a inregistrat profit in 2015, insa anul urmator a fost incheiat pe pierdere. Se pare ca 2017 a fost de bun augur pentru Auchan, acesta incheindu-l cu un profit de 75 milioane de RON. #5 Mega ImageAfacerile celor de la Mega Image merg foarte bine. In ceea ce priveste vanzarile, belgienii au inregistrat o cifra de afaceri de 4,9 miliarde de RON in 2017, cu 13,5 % mai mult fata de 2016.Uimitoare este insa cresterea profitului, acesta ajungand in 2017 la suma de 202 milioane de RON, cu 50% fata de anul anterior. #6 ProfiReteaua de magazine Profi se mentine in crestere de la an la an. In 2017 vanzarile lor au ajuns la 4,7 miliarde de RON, cu 33% mai mult fata de anul precedent.Si profitul creste incet, dar sigur, in 2017 Profi inregistrand un profit de 131 milioane de RON, cu 3% mai mult decat cu un an in urma. #7 MetroMetro reuseste cumva sa-si mentina cifra de afaceri oarecum stabila, inregistrand cresteri destul de mici de-a lungul anilor. In 2017 incasarile Metro erau de 4,7 miliarde de RON, cu 8% mai mare decat anul anterior.In ceea ce priveste profitul, in 2016 Metro a cunoscut o crestere semnificativa, aproape triplandu-se. In 2017, comparativ cu 2016, cresterea a fost de 12%, valoarea profitului fiind de 116 milioane de RON. #8 SelgrosSelgros se afla putin in urma Metro, avand in 2017 o cifra de afaceri de 3,6 miliarde de RON si un profit de 49 de milioane de RON, amandoua valorile fiind in crestere fata de anii anteriori. #9 PennyPenny Market face parte din grupul german Rewe care a detinut pana in 2016 si reteaua de magazine XXL Discount. In anul 2017 Penny a raportat o cifra de afaceri de aproape 3 miliarde de RON, in crestere cu 4 % fata de anul anterior. Profitul celor de la Penny a scazut, probabil si din cauza politicii de expansiune a lantului de magazine in Romania. Astfel, in 2017 profitul celor de la Penny era de 19 milioane de RON. #10 CoraCora incheie lista celor 10 mari retaileri care opereaza pe piata din Romania. Cu o cifra de afaceri de 1,7 miliarde de RON si un profit de 4 milioane de RON, eu cred ca retailerul francezare nevoie de o strategie mai buna de adaptare la cerintele si nevoile consumatorilor. Care sunt tendintele in acest sector? Consumatorii prind din ce in ce mai mult gustul magazinelor de proximitate, dar si a magazinelor online ale supermarketurilor. De laudat mi se pare si initiativa dezvoltarii produselor de nisa, de genul eco-bio, pentru ca romanii incep sa fie din ce in ce mai interesati de produse mai proaspete si mai sanatoase.Ramane de vazut cum se vor adapta marii retaileri la cerintele in continua schimbare a consumatorilor.RisCo a realizat Topul Companiilor din Telecomunicatii, utilizand serviciul intern SellNet - Selectii Liste si Firme. Daca si tu lucrezi intr-o industrie competitiva si te intereseaza situatia primilor jucatori, urmareste articolele noastre sau foloseste serviciul recomandat de specialistii nostri.