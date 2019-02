Fotbal: Benzema a marcat al 60-lea său gol în Liga Campionilor

11:20

Regizor, producător şi scenarist, Alan Parker s-a născut la Londra, la 14 februarie 1944. Şi-a început cariera în publicitate ca şi copywriter, treptat însă a ajuns ca la sfârşitul anilor '60 sa facă parte din micul grup de regizori britanici care au revoluţionat publicitatea mondială, arată http://alanparker.com.Format ca regizor la şcoala filmului publicitar, Parker ştie să aprecieze frumuseţea plastică a imaginii şi inventivitatea vizuală. Potrivit www.cinemagia.ro, pe această trăsătură dominantă şi-a construit o operă eclectică şi controversată, jalonată însă de succese comerciale datorate în primul rând ştiinţei sale de a manipula emoţia spectatorului.Alan Parker a regizat în 1974 filmul "The Evacuees", al cărui scenariu a fost semnat de Jack Rosenthal, care a câştigat premiul Emmy şi un premiu BAFTA pentru regie; a fost primul dintre cele şapte premii BAFTA pe care Parker le-a primit de-a lungul carierei.Primul film de lung metraj scris şi regizat de Parker, "Bugsy Malone", a apărut în 1975. A fost o parodie muzicală a filmelor cu gangsteri din anii '20. Filmul a primit opt nominalizări la Premiile Oscar şi cinci premii.Următorul său film a fost controversatul "Midnight Express" (1977), care a câştigat două Oscaruri şi a primit şase nominalizări la Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun regizor. Filmul a primit şase premii Globul de Aur şi patru premii BAFTA.Acesta a fost urmat, în 1979, de "Fame", care a câştigat două Premii Oscar, şase nominalizări, patru nominalizări la Globul de Aur, fiind ulterior adaptat la o serie de televiziune de succes.În 1981 regizează cel mai personal film al său, dramatica poveste de familie, "Shoot the Moon", cu Diane Keaton şi Albert Finney. În acelaşi an a realizat şi pelicula "Pink Floyd: The Wall", film bazat pe albumul din 1979 "The Wall" ("Zidul") al formaţiei Pink Floyd. Pelicula "Pink Floyd: The Wall" a fost nominalizată la Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films şi a câştigat două premii la ceremonia decernării premiilor BAFTA."Mississippi Burning" a fost regizat în 1988. Cu Gene Hackman şi Willem Dafoe în rolurile principale, filmul a fost nominalizat la şapte premii Oscar, inclusiv la categoria Cel mai bun regizor, şi a câştigat premiul pentru Cel mai bun film. De asemenea, filmul a fost nominalizat pentru cinci premii ale Academiei Britanice, câştigând trei dintre ele, şi a câştigat Ursul de Argint la Festivalul de Film de la Berlin.În seria filmelor regizate de Parker au urmat "Renegade MTV Special" (1990); "The Commitments" (1991); "The Road to Wellville" (1994); "Evita" (1996), film ce a câştigat trei premii Globul de Aur, inclusiv la categoria Cea mai bună imagine; "Angela's Ashes" (1999); "The Life of David Gale" (2003).În total, filmele sale au câştigat 19 premii BAFTA, zece Globuri de Aur şi zece Oscaruri.