Lovitură pentru Pro TV! E oficial: Televiziunea se închide de la 1 martie. CNA a acceptat cererea Pro TV de retragere a licenței

Kamara și-a făcut apropiații și fanii să aibă lacrimi în ochi, după ce a citit o scrisoare emoționantă pe care a scris-o în timpul petrecut la emisiunea "Ferma". Gândurile sale răvășitoare au fost difuzate în urmă cu câteva ore și acestea s-au îndreptat atât către fiul lui bolnav, Leon, cât și spre fosta soție, Oana.