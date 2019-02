Ajax l-a băgat pe Hagi în ședință » „Regele”, dat pe spate de jocul cu Real Madrid: „Vreau să facem și noi la fel”

13:40

Ajuns în această iarnă la New York City, mijlocașul ofensiv Alexandru Mitriță, 24 de ani, are primele dificultăți în SUA.Pentru moment, echipa New York City, se află în Orlando, iar românul nu este alături de colegii săi. Anunțul a fost făcut de jurnalistul Kyle Schnitzer, de la New York Post. Potrivit acestuia, Mitriță are probleme cu viza și se va alătura lotului după ce situația privind viza se va clarifica. ...