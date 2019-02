Robert Turcescu o ACUZĂ pe Kovesi de IPOCRIZIE: „Victimizare și joc politic previzibil!”

19:00

Intr-o lume in continua miscare, harta spatiilor preferate de public pentru librarii se redefineste in mod continuu pentru a tine pasul cu preferintele cititorilor sai. Nu e de mirare ca mai toate s-au adaptat la contextul actual, mutandu-se in mediul online, fie pentru a veni in completarea librariei fizice, fie pentru a-si desfasura activitatea exclusiv acolo.