Romania2019.eu/UE introduce noi reguli pentru a oferi comercianţilor un mediu de tranzacţionare online mult mai transparent

17:40

Antrenorul echipei FC Botoşani, Liviu Ciobotariu, susţine că echipa sa va merge, duminică, să se bată pentru un rezultat pozitiv în partida cu Dinamo Bucureşti, din cadrul etapei a 24-a a Ligii 1.Joi, într-o conferinţă de presă, antrenorul moldovenilor a declarat că gruparea din Ştefan cel Mare este "o echipă schimbată în bine" faţă de anul trecut, însă speră ca jucătorii săi să joace cu determinare pentru a face faţă adversarului."Vom întâlni o echipă schimbată faţă de sezonul trecut, de anul trecut, schimbată în bine. Am văzut şi în rezultatele pe care le-au obţinut şi în acest mini-retur, în 2019. O echipă cu un antrenor foarte bun, un antrenor cu mare experienţă, cu jucători care pot decide soarta unui joc, mă refer la Nistor, la Montini, însă va fi un joc dificil pentru noi. Jucăm în deplasare, însă noi suntem pregătiţi pentru acest joc. Vom merge la Bucureşti să scoatem un rezultat pozitiv, avem nevoie de puncte, suntem pe locul 7. Ne dorim foarte mult să ne păstrăm acest loc. Trebuie neapărat să acumulăm puncte, să avem continuitate în rezultate în rezultatele pozitive pe care le-am obţinut în acest an, în aceste două partide pe care le-am disputat în acest an. (...) Vom merge la Dinamo să ne batem pentru rezultat, să obţinem un rezultat pozitiv şi sunt convins că dacă vom avea aceeaşi determinare pe acre am avut-o în partidele pe care le-am disputat vom obţine cu siguranţă ceea ce ne dorim, un rezultat care să ne dea speranţe pentru lupta asta pentru locul şase", a afirmat Ciobotariu.Acesta a subliniat că ştie care este spiritul lui Dinamo şi că "suporterii de la Dinamo fac o atmosferă unică"."Ştiu ce înseamnă Dinamo. Am jucat la Dinamo, am antrenat la Dinamo, cunosc spiritul lui Dinamo, însă prefer să mergem să jucăm fotbal, să fim pregătiţi în primul rând mental, să ne aşteptăm la un Dinamo care va veni să facă presiune. E normal ... joacă acasă. Noi o să avem de partea noastră această determinare, această ambiţie a noastră de a scoate un rezultat pozitiv. Cred că va fi un joc spectaculos, un joc interesant", a adăugat tehnicianul de la FC Botoşani.Partida Dinamo-FC Botoşani va avea loc duminică, de la ora 20.00, pe Stadionul Dinamo. Înaintea acestui joc, FC Botoşani are 32 de puncte în clasament, aflându-se pe poziţia a şaptea, în timp ce Dinamo este pe locul 11 cu doar 28 de puncte. AGERPRES/ (A- autor: Cristian Lupaşcu, editor: Teodor Ciobanu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: www.fcbotosani.ro