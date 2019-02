Simona Halep s-a calificat în semifinale la Doha: ”Nu am cedat și de aceea am câștigat meciul”

13:10

Un individ în vârstă de 30 de ani, cunoscut drept ”Lupul cel mare și rău” a abuzat aproape 300 de copii îndoar un an de zile. Concret, este vorba de 276 de băieţi şi fete. Între 2007 și 2008, cel care folosea pseudonimul „Lupul cel mare şi rău” și-a abordat victimele prin intermediul internetului. Juan Carlos […] The post Pedofilul cunoscut drept „Lupul cel mare şi rău” a abuzat aproape 300 de copii. Ce pedeapsă a primit bărbatul appeared first on Cancan.ro.