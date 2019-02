Dragnea: În vederea majorării alocaţiilor, deficitul bugetar va deveni 2,76% din PIB

20:10

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a decis să se autosesizeze, după ce presa a relatat cazul unei educatoare de la Grădiniţa nr. 42 din Sectorul 1 care ar fi scos din clasă nişte copii, unul dintre ei cu tulburări din spectrul autist, pentru că urma să aibă o inspecţie, a declarat joi, pentru AGERPRES, preşedintele CNCD, Csaba Asztalos."În urma articolelor din presă şi a telefoanelor primite din partea mass-media, a jurnaliştilor, am analizat acest caz şi am decis să demarăm o procedură de autosesizare pentru suspiciunea de săvârşire a unor fapte de discriminare care constau în limitarea sau încălcarea dreptului la educaţie în condiţii egale şi a dreptului la demnitate al copiilor şi părinţilor în cauză. Deci vorbim despre o posibilă sau posibile fapte de discriminare, (...) ceea ce înseamnă că vom cita grădinţa, educatoarea în cauză, părinţii în cauză, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi, după ce vom face procedura de audiere, în urma unui raport, (...) vom decide", a afirmat preşedintele CNCD.El a menţionat că, dacă se ajunge la concluzia că a fost un fapt de discriminare, se poate aplica sancţiunea amenzii contravenţionale începând de la 1.000 de lei până la 30.000 de lei.Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, pentru AGERPRES, că persoanele care se fac vinovate ar trebui sancţionate."Am vorbit cu cei din consiliul de administraţie, au o temă să descifreze ce s-a întâmplat acolo, mie personal mi se pare un lucru oribil ce s-a întâmplat, acea discuţie pe care am văzut-o. Am vorbit cu inspectoratul, pentru că profesorii sunt în subordinea lor, am vorbit cu inspectorul general, eu cred că persoanele care se fac vinovate, asta e părerea mea, dar va trebui acel consiliu de administraţie să ia o decizie - sancţionarea persoanelor vinovate, în primul rând a educatoarei, mergând până la directoarea grădiniţei. (...) Acesta e punctul meu de vedere, dar nu pot eu să fac, pentru că nu-mi stă în atribuţii, dar mă voi implica şi voi pune presiune pe ISMB să ia o măsură", a spus Tudorache.În opinia sa, acest incident urgentează o decizie în Consiliul Local privind un centru care să ofere gratuit terapie copiilor cu tulburări din spectrul autist."Cred că urgentează o decizie pe care o vom lua în consiliu, vom intra în şedinţă la sfârşitul acestei luni, vrem să achiziţionăm o clădire, să o utilăm şi împreună cu direcţia noastră generală de asistenţă socială să sprijinim aceşti copii care au nevoie, mă refer, în primul rând, la copii cu autism, pentru că, din informaţiile mele, sunt costurile foarte mari pentru terapie", a afirmat edilul.El a scris şi pe Facebook că toţi copiii din sector trebuie să aibă acces la educaţie în condiţii egale."Personal, regret sincer incidentul petrecut astăzi la Grădiniţa nr. 42. Constat cu amărăciune, dar şi indignare că încă suntem victime ale unor mentalităţi pe care le speram de mult apuse. Consider că toţi copiii din sector trebuie să aibă acces la educaţie, în condiţii egale. Ţin să vă reamintesc, cu această nefericită ocazie, că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 deţine un centru de zi destinat copiilor cu tulburări de spectru autist. În cadrul centrului sunt oferite servicii de terapie psihologică, terapie logopedică, terapie educaţională, activităţi educaţionale, oferirea unei mese, activităţi de socializare şi recreere", se mai arată în postare. AGERPRES/(A, AS - autor: Iulia Carciog, editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei)