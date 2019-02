A fost aprobat bugetul federal al SUA pe 2019. S-au alocat bani pentru construirea zidului de la granița cu Mexicul, dar mult mai puțini decât solicita Trump

08:10

România nu are un reprezentant în această competiție individuală Are România o echipă națională de magistrați, sub pulpana unei federații, care să ne reprezinte în meciurile și campionatele internaționale de magistrați? Nu, pentru că magistrații colaborează la nivel internațional, nu se întrec între ei. Există, însă, magistrați care reprezintă România în diverse instituții internaționale? Sigur. […] Post-ul OPINIE | „Naționala de fățărnicie a României”. PAH, despre candidatura Laurei Codruța Kovesi la funcția de procuror șef european apare prima dată în Libertatea.ro.