Victor Slav și noua iubită nu se mai ascund: „Fiecare zi e o sărbătoare a creşterii în iubire”

18:30

Gazdelor show-urilor Selecţiei Naţionale Eurovision Romania, Aurelian Temişan şi Ilinca Avram, li s-a alăturat, în finală, Alina Ionescu, prezentatoarea emisiunii „Zile cu still”, de la TVR 2. Duminică, 17 februarie, la Sala Polivalentă din Capitală, Alina se va afla în Camera verde alături de concurenţi şi va încerca să le mai domolească emoţiile competiţiei. Prezentatoarea […] The post Alina Ionescu, preferata lui Cătălin Botezatu de la „Bravo, ai stil!”, va prezenta finala Eurovision appeared first on Cancan.ro.