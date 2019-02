Profitul net preliminat al Romgaz pentru anul 2018 este 1,4 miliarde lei

15:20

Vladimir Petrut a declarat, joi, ca in programul de guvernare scrie ca se va asigura bunastare pentru toata lumea, "nu pentru o parte da si pentru o parte nu". "Este cel mai slab buget din istoria Romaniei, iar cei care l-au intocmit sunt in afara subiectului. Fac apel la parlamentarii puterii sa nu voteze proiectul bugetului de stat pe 2019 pentru ca este unul dezastruos, care va afecta toata populatia, ar trebui sa aiba loc discutii punctuale, serioase si sa se gaseasca solutii la probleme, pentru ca in programul de guvernare scrie ca se va asigura bunastare pentru toata lumea, nu pentru o parte da si pentru o parte nu. Parlamentarii vor veni in teritoriu si vor da socoteala oamenilor. Este dezastru, nu ne-a consultat nimeni. Cu siguranta riscam sa intramin incapacitate de plata, in faliment. Nu am mai fost niciodata intr-o astfel de situatie, nu ne-am putut gandi ca o sa ajungem astfel. E tragic", a spus Petrut. Potrivit acestuia, in proiectul de buget pe 2019 este o mare greseala care va duce la blocarea administratiilor locale, in conditiile in care cei de la Guvern au luat o estimare a incasarilor la bugetele locale pe anul trecut, la care au adaugat o estimare in plus de 8%. Articolul integral pe ZIARE.COM