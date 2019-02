PREMIERE DE WEEKEND 'Alita' şi 'Isn't It Romantic', noile propuneri ale cinematografelor din SUA

Filmul de science-fiction 'Alita: Battle Angel' şi comedia 'Isn't It Romantic' sunt principalele premiere ale acestui sfârşit de săptămână, care se prelungeşte până luni 18 februarie, când se sărbătoreşte Ziua Preşedinţilor (Washington's Birthday), relatează vineri EFE.Sub pecetea "latino" a regizorului de origine mexicană Robert Rodríguez şi actriţei Rosa Salazar de descendenţă peruană, se lansează pe ecrane 'Alita: Battle Angel', un film bazat pe revista de benzi desenate (manga) 'Gunnm' a japonezului Yukito Kishiro, care preia tehnologia digitală utilizată deja de James Cameron în 'Avatar' (2009). Salazar interpretează o tânără cyborg care se trezeşte la viaţă într-un depozit de fiare vechi fără nicio amintire despre identitatea ei sau lumea în care trăieşte şi care este obligată să întreprindă o călătorie înapoi în trecut pentru a se putea confrunta cu provocările care o aşteaptă.Profitând de Saint Valentine's Day, sărbătorită joi, actriţa australiană Rebel Wilson revine pe ecrane în filmul 'Isn't It Romantic', o comedie care parodiază clişeele filmelor de dragoste.În regia lui Todd Strauss-Schulson şi cu o distribuţie din care mai fac parte Liam Hemsworth, Priyanka Chopra şi Adam Devine, filmul prezintă povestea unei tinere grăsuţe, cinică şi neîncrezătoare în dragoste, care după ce se loveşte la cap se trezeşte într-o lume transformată într-o comedie romantică ideală. Tot în acest sfârşit de săptămână se lansează în cinematografe 'Happy Death Day 2U', un sequel al filmului 'Happy Death Day' (2017) a casei de producţii Blumhouse, care combină două genuri total opuse, horror şi comedie.Din nou în regia lui Christopher Landon şi având-o în rolul principal pe Jessica Rothe, filmul prezintă povestea unei tinere blocate într-o buclă temporală care o face să-şi recreeze constant ziua în care a fost asasinată.Printre premierele limitate ale acestui weekend se numără şi filmele 'Fighting With my Family' şi 'Birds of Passage'.Cu Dwayne Johnson ca producător şi actor secundar în această primă incursiune a sa în cinematografia 'indie', 'Fighting With my Family' prezintă povestea comică a unei familii proletare din Marea Britanie, amatoare de spectacole de lupte libere şi care organizează astfel de întreceri cu venituri modeste în baruri sau localuri puţin frecventate.La rândul lor, regizorii columbieni Ciro Guerra şi Cristina Gallego prezintă filmul 'Birds of Passage', o dramă care relatează începuturile traficului de droguri în Columbia şi consecinţele apariţiei crimei organizate asupra comunităţilor indigene.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)

