Câte operații estetice și-a făcut Lora de când a debutat! Cântăreața și-a modificat și dantura

22:50

Starea de sănătate a Zinei Dumitrescu este din ce în ce mai rea. Directorul azilului în care este internată creatoarea de modă a mărturisit că a vorbit deja cu angajații cimitirului în cazul în care inevitabilul se va produce. Ajungă la venerabila vârstă 82 de ani, Zina Dumitrescu este de nerecunoscut! Cunoscută drept “mama modei din România”, […] The post Starea de sănătate a Zinei Dumitrescu este din ce în ce mai rea: ”Am luat legătura cu cei de la cimitir” appeared first on Cancan.ro.