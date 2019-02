Efectul ”OH, RAMONA!” în noaptea premierei: Îţi dă sentimentul că vrei să fii ACOLO! E O EVOLUŢIE pentru CINEMATOGRAFIA românească

16:00

Forofotă mare înainte de film la Cluj-Napoca. Peste 100 de oameni au venit în prima seară să vadă producţia la unul dintre cinematografele din oraş. Cei mai mulţi ştiu de "Oh, Ramona!" din mediul online sau pentru că au citit cărţile lui Andrei Ciobanu. Printre cei prezenţi, foarte mulţi tineri: "Am citit, şi primul volum şi al doilea şi mi-a plăcut foarte mult şi abia am aşteptat să vin la film". "Păi am văzut trailler-ul şi mulţi prieteni au citit cartea", spune un spectator. "Am văzut când am...