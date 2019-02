Cel mai nou ”pământ românesc” a fost recunoscut!

12:40

„1. In 2015 eram inculpat - acum sunt martor ( si achitat de judecatori) 2. In 2015 eram in carje - acum sunt sanatos3. In 2015 imi vedeam familia noaptea si duminica/ acum imi petrec cele mai multe zile alaturi de ei si sunt fericit 4. In 2015 eram Prim Ministru si raspundeam ( vinovat sau nu) pentru tot ce se intampla in tara / acum sunt deputat si raspund doar de colegii mei din PRO RomaniaConcluzia: pentru mine personal azi este mai bine decat in 2015 / sunt doar suparat si indignat vazand cum se strica tot ce am construit!Intrebare: pentru toti ceilalti care traiesc in Romania, pentru cei care sunt afectati de deciziile Guvernului actual, pentru membrii si votantii PSD dar si pentru cei care imi cereau atunci demisia: este mai bine acum ? Dvs puteti raspunde la aceasta intrebare!”, scrie Ponta pe Facebook.