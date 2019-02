Cină specială de Ziua Îndrăgostiților, la Timișoara. 20 de cupluri au luat masa într-un tramvai.

11:50

Un musical inspirat din viața și opera lui Michael Jackson, pe nume Don’t Stop `Till You Get Enough, va avea debutul direct pe Broadway, în vara anului 2020. Musicalul trebuia inițial să debuteze în Chicago în toamna acestui an, însă acesta acesta a fost anulat, din cauza unei greve a Asociației pentru Echitatea Actorilor.