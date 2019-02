CSM îşi manifestă dezacordul faţă de speculaţiile privind dosarul în care este vizată Kovesi

15:20

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat vineri că nu a discutat niciodată cu Sebastian Ghiţă despre extrădarea fostului şef al FNI Nicolae Popa.Aceasta s-a prezentat vineri la Parchetul General, unde i s-au adus la cunoştinţă învinuirile în dosarul deschis pe numele său în urma unei sesizări a lui Sebastian Ghiţă. Ghiţă susţinea că, în anul 2011, Kovesi i-a cerut să achite 200.000 de euro pentru aducerea în ţară cu un avion a fostului director al FNI Nicolae Popa, pe numele căruia exista un mandat internaţional de arestare.''În ianuarie 2017, pe baza afirmaţiilor făcute de acest inculpat, s-a deschis un dosar penal exact cu privire la această extrădare. Ianuarie 2017 şi eu sunt pusă sub învinuire când trebuie să mă prezint la această audiere (n.r. - pentru Parchetul European). Deci nu este o coincidenţă. Eu am luat acest bilet de avion, pentru că ştiam că sunt anumite activităţi în 18 februarie. Nu am avut întâlniri în afara unui cadru instituţional. Am participat la evenimente organizate de instituţii ale statului la care am fost invitată de conducători ai acelor instituţii. Dacă există poze sunt de la acele evenimente ale instituţiilor unde eu am participat. Nu am vorbit niciodată cu Sebastian Ghiţă nici la telefon, nici prin e-mail, nici nu am folosit e-mailul cucuveaua sau mai ştiu eu ce alte mailuri vehiculate în spaţiul public. Sigur pot să apară poze de la aceste evenimente sau pot să apară poze false, aşa cum au apărut şi înregistrări false. Nu am discutat cu nimeni despre dosare penale în afara cadrului instituţional. Nu am discutat niciodată cu Sebastian Ghiţă despre această extrădare'', a spus Kovesi, la ieşirea de la Parchetul General.Ea a arătat că nu a avut niciun fel de atribuţii legate de extrădarea lui Nicolae Popa.''Nu am comis niciodată fapte penale. Acuzaţiile pe care le-am văzut în spaţiul public, făcute de către un inculpat dintr-un dosar al DNA, sunt pure fabulaţii. (...) Pot să vă spun că nu am avut niciun fel de atribuţii legate de extrădarea condamnatului Popa Nicolae, nu am exercitat niciun act abuziv în legătură cu extrădarea, pentru că nici nu aveam aceste atribuţii. De extrădare s-a ocupat Poliţia Română şi ministrul Justiţiei. Acuzaţia de luare de mită, din ce mi s-a prezentat, este că aş fi luat eu bani în mod direct pentru a plăti extrădarea. Nu este adevărat. Este şi un comunicat al Poliţiei Române din care rezulta că plata extrădării s-a făcut de către Poliţia Română. De asemenea, există un comunicat al Parchetului General din ianuarie 2017 din care rezulta că plata s-a făcut de către Poliţia Română. Deci avem două comunicate oficiale'', a menţionat Kovesi.Dosarul în care este acuzată Laura Codruţa Kovesi a fost deschis în decembrie 2018, în urma unei sesizări depuse de fostul deputat Sebastian Ghiţă. Acesta a fugit în Serbia, după ce a fost trimis în judecată în mai multe dosare de corupţie.Ghiţă susţinea că, în anul 2011, Kovesi i-a cerut să achite 200.000 de euro pentru aducerea în ţară cu un avion a fostului director al FNI Nicolae Popa, pe numele căruia exista un mandat internaţional de arestare.Poliţia Română a transmis, în decembrie 2018, că a achitat unei firme de transport aerian peste 234.000 de lei pentru aducerea în ţară din Indonezia a fostului director al FNI. AGERPRES/(A - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Irina Giurgiu) Citiţi şi: * Kovesi: Mi s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect; am depus două cereri de recuzare * Laura Codruţa Kovesi i-a recuzat pe Adina Florea şi pe şeful Secţiei de investigare a magistraţilor * Kovesi: Cu siguranţă va fi o afectare a candidaturii mele la Parchetul European; merg mai departe