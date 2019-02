Monica Niculescu, aproape de calificarea pe tabloul principal la Dubai » Trebuie să mai treacă doar de o jucătoare

12:00

Sergiu Costin, 40 de ani, fost campion al României cu Oțelul Galați, echipă cu care a și jucat în grupele Ligii Campionilor, a recunoscut la emisiunea GSP LIVE că în trecut a jucat la pariuri.„Am fost o singură dată cu cineva să pună la pariuri și am zis să pun și eu să văd dacă am noroc. Am pus un bilet, nu știu ce am pus. Dar n-am mai pariat niciodată. Cred că am avut colegi care au pariat”, a declarat Sergiu Costin la GSP LIVE. ...