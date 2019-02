Taxi cu 2 clienţi, spulberat de tren la Orşova, după ce șoferul a forţat trecerea. Bilanțul victimelor

12:30

Institutul de Sănătate Publică a anunțat că încă 4 persoane au murit din cauza gripei. Bilanțul epidemiei de gripă crește alarmant, ajungând la 124. Cei patru morți sunt: o femeie de 63 de ani din județul Olt și trei bărbați, cu vârstele 41, 54 și 64 de ani, din județele Bacău, Arad și Vrancea.