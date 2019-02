Donald Trump anunţă că decretează ''urgenţă naţională'' pentru construcţia zidului de la graniţa cu Mexicul

16:10

Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat vineri, înaintea partidei cu Gaz Metan Mediaş, că începutul de an nu a adus echipei sale rezultatele aşteptate, dar speră ca meciul de duminică să se încheie cu o victorie pentru covăsneni."Suntem în faţa unui joc important, întâlnim o echipă bună, cu jucători valoroşi (...), o echipă care a obţinut rezultate bune în prima parte a campionatului. (...) Dar, nici ei nu sunt în acest moment în cea mai bună formă şi, cu siguranţă, va fi un meci dificil şi pentru noi şi pentru ei. Nici noi nu venim după un rezultat bun şi băieţii sunt conştienţi de importanţa acestui joc şi îl vor trata cu mare mare responsabilitate. Sper să fie un joc frumos, un joc plăcut şi, bineînţeles, că mi-aş dori să avem o evoluţie foarte bună şi să câştigăm acest joc. (...) Începutul de an nu a fost, probabil, aşa cum ne-am dorit şi noi, cum şi-au dorit şi alte echipe. Pentru unele a fost mai bun acest început de an, pentru noi mai puţin bun, dar mai sunt trei etape, mai sunt nouă puncte puse în joc, avem şansa noastră şi trebuie să jucăm până la capăt", a declarat Eugen Neagoe, în cadrul unei conferinţe de presă.Acesta a mai spus că Sepsi nu merge a Mediaş pentru a se "răzbuna" pentru înfrângerea suferită pe teren propriu, ci cu gândul de a obţine punctele necesare pentru a fi în play-off."Nu mergem să ne răzbunăm pe nimeni. Într-adevăr, să spunem că am avut mai puţină şansă la acel joc, dar a fost şi greşeala noastră, pentru că noi la 1-1 am avut o ocazie mare de a marca. Mai erau patru minute, dacă reuşeam să marcăm la acea fază probabil că reuşeam să câştigăm cele trei puncte, dar noi am ratat, iar cei de la Mediaş ne-au surprins pe un contraatac şi am primit golul doi. Asta a fost istoria acelui joc. Cu siguranţă va fi alt joc duminică. Să sperăm că vom avea mai mult noroc decât am avut în ultimele jocuri, dar norocul trebuie să ni-l şi facem, norocul vine întotdeauna şi în urma unui unui joc bun şi, cum am spus, îmi doresc ca noi să facem un joc bun duminică. (...) În fotbal se poate întâmpla să şi pierzi, desigur, dar băieţii merită felicitări pentru tot parcursul acestui campionat, pentru că după 23 de etape suntem pe loc de play-off şi ne dorim să rămânem pe loc de play-off. Mai sunt trei jocuri cu echipe foarte bune, sper să ne ridicăm la nivelul adversarilor, să jucăm şi mai bine pentru că am putut să facem asta în primele etape, chiar împotriva unor adversari mult mai buni şi am câştigat acele jocuri. (...) Eu cred că este un campionat echilibrat şi orice echipă are şansa ei", a mai spus tehnicianul Sepsi OSK.Meciul dintre Gaz Metan Mediaş şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, din cadrul etapei a 24 a Ligii I de fotbal, este programat duminică, de la ora 17:30. AGERPRES/(AS-autor:Oana Mălina Negrea, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)