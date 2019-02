Căpitanul Mihai Macovei se aşteaptă la un meci dificil contra Germaniei, în Rugby Europe International Championship 2019

18:30

* Jucătoarea română de Simona Halep, locul 3 WTA şi principala favorită, s-a calificat vineri în finala turneului WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 916.131 dolari, învingând-o pe ucraineanca Elina Svitolina, 6-3, 3-6, 6-4, după ce adversara sa a condus cu 4-1 în setul decisiv. Svitolina (7 WTA) a avut trei mingi de 5-1 în decisiv, dar Halep a reuşit să întoarcă scorul şi să câştige cu 6-4, după cinci ghemuri la rând, în două ore şi 4 minute.* Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu va evolua în ultimul tur al calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.828.000 dolari, după ce a dispus, vineri, de Ankita Raina (India) cu 6-1, 6-1, potrivit site-ului WTA.* Antrenorul echipei CFR Cluj, Antonio Conceicao, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că este avertizat că Astra Giurgiu, adversara de sâmbătă din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal, vine cu gândul la victorie, pentru a prinde play-off-ul. ''Echipa a avut o atitudine pozitivă în jocurile din ultima perioadă, iar eu îmi doresc să jucăm ca şi până acum. Este adevărat, ultimele rezultate nu au fost cele mai bune, însă vom încerca să îmbunătăţim unde am greşit până acum, să jucăm foarte bine pentru a reuşi să câştigăm", a spus tehnicianul.* Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat vineri, înaintea partidei cu Gaz Metan Mediaş, că începutul de an nu a adus echipei sale rezultatele aşteptate, dar speră ca meciul de duminică să se încheie cu o victorie pentru covăsneni. Neagoe a spus că Sepsi nu merge a Mediaş pentru a se "răzbuna" pentru înfrângerea suferită pe teren propriu, ci cu gândul de a obţine punctele necesare pentru a fi în play-off.* Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Cristiano Bergodi, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că partida cu Dunărea Călăraşi este una importantă, dar nu şi decisivă în ceea ce priveşte lupta pentru salvarea de la retrogradare.* Clubul de fotbal Dinamo Bucureşti l-a transferat, vineri, pe atacantul angolez Alexander Christovao, a anunţat gruparea din Şoseaua Ştefan cel Mare pe site-ul său oficial. În vârstă de 25 de ani, Christovao a evoluat în prima ligă a campionatului olandez pentru Groningen (2012-2013) şi Cambuur (2013-2014), şi-a continuat cariera în Angola, la Recreativo Libolo (2014-2015) şi Aviacao (2016), a revenit în Europa la Javor Ivanjica (2016-2017), în prima ligă din Serbia, fiind transferat apoi în Polonia, în luna iulie a anului 2017, la Zaglebie Sosnowiec.* Handbaliştii de la HC Dobrogea Sud Constanţa sunt pregătiţi pentru confruntarea cu FC Porto, în cadrul Grupei C a Cupei EHF, meci ce se va desfăşura sâmbătă la Sala Sporturilor din Constanţa şi de rezultatul căruia, potrivit reprezentanţilor clubului de la malul Mării, va depinde în mare măsură calificarea în faza următoare a competiţiei.* Patinatoarea Katalin Albert va fi portdrapelul Echipei Olimpice a României la festivitatea de închidere a Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE 2019), găzduit de Sarajevo şi Sarajevo de Est, potrivit paginii de Facebook a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Katalin Albert a reuşit până acum cel mai bun rezultat al României la FOTE 2019, locul 11 la short-track, în proba de 1.500 m. Portdrapelul României la ceremonia de deschidere, pe 10 februarie, a fost biatlonista Andreea Mezdrea.* Lionel Messi, starul echipei spaniole de fotbal FC Barcelona, se numără printre investitorii în noul format al Cupei Davis, al cărui turneu final este programat la Madrid (18-24 noiembrie), susţine coechipierul său Gerard Pique, fondator al companiei Kosmos care organizează competiţia în următorii 25 de ani, relatează Reuters.Kosmos va investi 3 miliarde dolari în următorii 25 de ani în organizarea competiţiei alături de Federaţia internaţională de tenis (ITF).* Antrenorul Ernesto Valverde a semnat vineri un nou contract cu FC Barcelona, până la finalul sezonului 2019/2020, cu o opţiune de încă un an suplimentar, a anunţat campioana Spaniei la fotbal. Valverde, 55 ani, l-a înlocuit pe Luis Enrique în 2017.* Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) a făcut, vineri, un bilanţ pozitiv privind utilizarea arbitrajului video (VAR) în meciurile din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, precum şi în meciurile tur din faza şaisprezecimile de finală ale Europa League, informează AFP. Introducerea asistenţei video la arbitraj în meciurile din Liga Campionilor şi Europa League, marţi, miercuri şi joi s-a desfăşurat "perfect", conform UEFA, care s-a felicitat în acelaşi timp pentru faptul că VAR şi-a îndeplinit rolul de a ajuta arbitrii.* Anthony Martial şi Jesse Lingard, extremele echipei de fotbal Manchester United, vor lipsi "între două şi trei săptămâni" din cauza unor accidentări musculare, riscând deci să piardă întâlnirea cu Paris Saint-Germain din returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor, a anunţat vineri antrenorul Ole Gunnar Solskjaer, citat de AFP.* Arjen Robben, legendarul fotbalist olandez al lui Bayern Munchen, victima unei afecţiuni misterioase, nu a jucat deloc în 2019 şi se întreabă dacă nu va agăţa ghetele în cui, după ce anunţase că se va despărţi de echipa germană la încheierea sezonului, la 35 de ani, scrie AFP. "Este foarte, foarte frustrant", a mărturisit pentru ziarul Bild atacantul care suferă de o problemă încă neidentificată la o coapsă. "Încercăm totul, însă până acum nu merge. Din păcate, exact asta e problema: nu ştim ce este. E cu adevărat greu", a spus extrema, care nu a mai jucat de pe 27 noiembrie.* Newport County, echipă din liga a patra, speră să provoace cea mai mare surpriză din istoria Cupei Angliei la fotbal şi să elimine în optimi campioana Manchester City, a declarat antrenorul Michael Flynn, înaintea meciului de sâmbătă.* Fotbalişti ai echipelor belgiene Mouscron şi Eupen vor fi audiaţi în legătură cu suspiciunile că au participat la trucarea meciului care a opus aceste formaţii pe 11 martie 2018, scrie ziarul Het Laatste Nieuws. Anchetatorii ce se ocupă de operaţiunea "Mâini curate" îi vor audia zilele viitoare pe fotbaliştii trecuţi pe foaia de joc la meciul Eupen - Mouscron, încheiat 4-0. Informaţia este destul de surprinzătoare, deoarece anchetatorii au fost interesaţi iniţial doar de întâlnirea KV Mechelen - Waasland-Beveren (2-0), disputată la aceeaşi oră. Mouscron, la care Dorin Rotariu a jucat atunci tot meciul, fusese antrenată până pe 14 februarie de Mircea Rednic.* Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a dat dreptate clubului turc de fotbal Galatasaray Istanbul, care a reproşat UEFA că a pus sub semnul întrebării un acord încheiat în legătură cu fair play-ul financiar, scrie AFP.* Scuderia Ferrari şi-a prezentat monopostul cu care va concura în ediţia 2019 a Campionatului Mondial de Formula 1, în cadrul unei ceremonii care a avut loc vineri la centrul de producţie de la Maranello, informează presa sportivă italiană. Noul monopost, de culoare roşie, evident, este denumit SF 90, pentru a marca cele nouă decenii care au trecut de la fondarea scuderiei, de către legendarul Enzo Ferrari. Maşina este realizată după ultimele tehnologii şi respectă noile regulamente în materie de aerodinamică impuse de Federaţia Internaţională de Automobilism pentru noul sezon.* Sediul Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) găzduieşte o reuniune între conducerea acestui for şi responsabili din Coreea de Nord şi Coreea de Sud, dedicată formării unei echipe coreene unificate în vederea Jocurilor Olimpice de vară din 2020, de la Tokyo, informează AFP. La reuniunea tripartită de vineri participă preşedintele CIO, Thomas Bach, ministrul sud-coreean al Sportului, Do Jong-Hwan, şi omologul său nord-coreean, Kim Il-Guk, precum şi preşedinţii comitetelor olimpice din cele două ţări. Obiectivul acestei întâlniri este de a studia posibilitatea angajării de echipe unificate atât în faza calificărilor, cât şi la JO de la Tokyo.* Audierile la Tribunalul de Arbitraj al Sportului, ce va examina un apel depus de Caster Semenya împotriva noului regulament impus de Federaţia internaţională de atletism (IAAF), vor începe luni dimineaţă la Lausanne (Elveţia) şi vor dura cinci zile, în prezenţa sportivei sud-africane, a indicat vineri TAS, citat de AFP. Audierile care vor începe luni, la ora locală 9:00, "vor dura cinci zile şi se vor încheia deci vineri. Decizia va fi anunţată la sfârşitul lui martie", a precizat TAS.AGERPRES (AS/editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Simona Aruştei)