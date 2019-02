Piți Jr. rupe tăcerea după ce iubita lui, Cristina ICH, s-a sărutat cu ”ex-ul”: ”Nu am cerut-o în nicio căsătorie! A fost o glumă… Nu i-am dat niciun inel!”

16:10

Mare mister a planat asupra relației Ginei Pistol cu Smiley! Asta pentru că, în ciuda informației că ar forma un cuplu, cei doi nu au apărut niciodată împreună sau, mai curând, nu au fost surprinși unul lângă celălalt… Nu și-au asumat relația! CANCAN.RO a prezentat, la finele anului 2017, primele poze cu cei doi, la […] The post Bomba anului în showbiz! Gina Pistol și Smiley s-au despărțit appeared first on Cancan.ro.