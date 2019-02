Prima cântăreață de operă din Groenlanda a murit. Ida Heinrich s-a stins la 39 de ani / FOTO&VIDEO

13:10

În România sunt înmatriculate peste 600 de maşini electrice, cele mai multe în Bucureşti Deşi numărul lor total este încă mic, creşterea de la an la an este tot mai pronunţată Tehnologia avansează în ritm alert, astfel încât de la an la an maşinile electrice devin tot mai eficiente Infrastructura staţiilor de încărcare s-a dezvoltat […] Post-ul VIDEO/ Am testat o mașină electrică prin oraș. Cum treci peste „angoasa autonomiei” apare prima dată în Libertatea.ro.