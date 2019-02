Un alt eşec pentru parteneriatulpublic-privat. Canalul Siret-Bărăgan va fi inclus în programul naţional deirigaţii

15:45

Andreea şi CostinOncescu, doi fraţi originari din Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, sunt studenţila Oxford. Andreea este în ultimul an la Inginerie, are două stagii de practicăla Rolls-Royce, firmă care i-a făcut şi o ofertă de muncă, iar Costin este înprimul an la Informatică.